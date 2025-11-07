В Самаре увековечили память о деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны

В пятницу, 7 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном открытии мемориальной доски, посвященной деятельности ТАСС (Телеграфного агентства Советского Союза) в годы Великой Отечественной войны в городе Куйбышеве (сейчас Самара). Мероприятие состоялось рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти", посвященного 84-й годовщине военного парада в Куйбышеве в ноябре 1941 года.

Глава региона подчеркнул, что сегодня важный памятный день в истории Великой Победы, великого многонационального народа, победившего фашизм: "Именно в этот день ровно 84 года назад в Москве, Воронеже и Куйбышеве состоялись масштабные парады, которые показали всему миру, что Советский Союз сильный и по-настоящему решительный в борьбе с фашистскими захватчиками, а дух в каждом солдате, жителе, труженике тыла, несгибаем".

Для Самарской области это событие особо значимо, отметил Вячеслав Федорищев. В годы Великой Отечественной войны регион стал крепким тылом для фронта, а Куйбышев — запасной столицей государства. Сюда были эвакуированы Правительство Советского Союза, Президиум Верховного Совета, посольства и дипломатические миссии иностранных государств, правительственные организации, крупные промышленные предприятия. Тысячи людей вместе с куйбышевцами трудились день и ночь, обеспечивая фронт всем необходимым, делали все, чтобы не подвести Родину.

"Мы бережно храним память о событиях того непростого, но доблестного времени. И по традиции в этот день, 7 ноября, чествуем героев, внесших бесценный вклад в Победу над фашизмом", — сказал губернатор.

В их числе — сотрудники Телеграфного агентства Советского Союза, на которых была возложена миссия по обеспечению надежной связи между тылом и фронтом, отражению информационных атак врага, информированию и укреплению силы духа советского народа.

"Нет счета количеству трудовых подвигов, которые совершили они ради мира и свободы на родной земле. Сложно представить, какими усилиями радиовещание ТАСС велось не только в Советском Союзе, но и на иностранных языках на временно оккупированных территориях, в европейских странах, Северной Америке и Северной Африке. Какой ценой удалось противостоять агрессивной пропаганде, которая была развернута против нашей страны. Мы гордимся, что история агентства неразрывно связана с Самарской областью", — отметил Вячеслав Федорищев и поблагодарил всех, кто приложил усилия, чтобы память об этом была увековечена.

Мемориальная доска установлена в Самаре на здании по адресу: ул. Молодогвардейская, 59. Согласно архивным фотографиям, здесь в те годы разместилось ТАСС, в числе первых эвакуированное в Куйбышев. До войны в этом здании находилось издательство "Средне-Волжская коммуна", которое выпускало в том числе газету "Волжская коммуна", следовательно, были условия для работы сотрудников ТАСС.

"Уверен, что благодаря этому мемориалу на их пример будет равняться и новое поколение — не только журналисты, но и другие специалисты информационной сферы", — добавил глава региона.

Отдельно он выразил благодарность генеральному директору Информационного телеграфного агентства России (ИТАР ТАСС) Андрею Кондрашову: "Спасибо, что вы сегодня здесь. Под вашим руководством агентство сегодня успешно развивается. Благодарен вам, Андрей Олегович, за внимание к Самарской области и сотрудничество с нашим регионом. Уверен, оно будет становиться только продуктивнее и крепче".

Глава региона также отметил, что на Параде Памяти будут присутствовать гости из других стран, участники форума "Россия — спортивная держава", который Самара принимает в эти дни, таким образом отдавая дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны и истории нашей страны.

"Мы, непременно, должны сделать все, чтобы она стала достоянием будущих поколений", — заключил он.

Мемориальная доска, посвященная деятельности ТАСС в годы войны, создана академиком Российской академии художеств, скульптором Алексеем Князевым при участии специалистов Самарского государственного технического университета. Изготовлена доска в Центре литейных технологий СамГТУ.

Генеральный директор ТАСС отметил: "Для нас огромная честь и удовольствие быть сегодня в Самаре, городе, который так легко и так живо откликнулся на инициативу ТАСС сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и открыть памятную доску, посвященную деятельности агентства в те годы".

Он выразил благодарность губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, главе г. о. Самара Ивану Носкову и коллективу авторов проекта за внимание к работе ТАСС и помощь, оказанную в воплощении инициативы установки мемориальной доски.

Он напомнил, что для эвакуации коллектива ТАСС Куйбышев был выбран не случайно — в городе были телеграф, Дом радио, новейшие средства связи. Эвакуация проходила в несколько этапов, сюда приехали и сотрудники, и члены их семей, в "запасную столицу" перевозились аппаратура и редакционные материалы.

Агентство обеспечивало прямую круглосуточную радиотелеграфную связь, получение информации от корреспондентов в стране и за рубежом и ее распространение во всей советской и зарубежной печати. Также по каналам связи ТАСС передавались сводки Совинформбюро. Оперативную информацию ТАСС получало и правительство СССР.

Важнейшим направлением работы агентства были контрпропаганда, а также обеспечение бильд-связи, по которой передавались фотографии фотокорреспондентов ТАСС с фронтов Великой Отечественной войны для зарубежной печати.

Сотрудники агентства придумали способ, как заглушить немецкую пропаганду в радиоэфире — в проигрыватель вставлялся специальный моторчик, который крутил пластинку в обратном направлении, и скрип и шипение транслировались в эфире. Филиал ТАСС в Куйбышеве выпускал и пластинки с записями военных и русских народных песен, которые направляли на фронт для поднятия боевого духа солдат.

Большой вклад в мобилизацию советского народа на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками внесли плакаты "Окна ТАСС", выпуск которых, помимо Москвы, был налажен сотрудниками агентства и местными художниками и в Куйбышеве. Деятельность куйбышевского отделения "Окон ТАСС" позволила значительно увеличить тиражность выпуска плакатов — трафареты "окон" доставлялись самолетами из Москвы. Были среди созданных в Куйбышеве плакатов и уникальные.

Андрей Кондрашов выразил признательность городу: "Замечательный город Самара, именно здесь пересекаются как промышленная мощь, так и теплота души, свойственная жителям. Низкий поклон и спасибо за сохранение исторической памяти".