16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре увековечили память о деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира "Кубок Победы. Волга" В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев На форуме "Россия - спортивная держава" Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта Вячеслав Федорищев в Самаре на форуме "Россия - спортивная держава" встретился с главами иностранных делегаций

Губернатор Власть и политика

В Самаре увековечили память о деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном открытии мемориальной доски, посвященной деятельности ТАСС (Телеграфного агентства Советского Союза) в годы Великой Отечественной войны в городе Куйбышеве (сейчас Самара). Мероприятие состоялось рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти", посвященного 84-й годовщине военного парада в Куйбышеве в ноябре 1941 года.

Фото: Иван Макеев

Глава региона подчеркнул, что сегодня важный памятный день в истории Великой Победы, великого многонационального народа, победившего фашизм: "Именно в этот день ровно 84 года назад в Москве, Воронеже и Куйбышеве состоялись масштабные парады, которые показали всему миру, что Советский Союз сильный и по-настоящему решительный в борьбе с фашистскими захватчиками, а дух в каждом солдате, жителе, труженике тыла, несгибаем".

Для Самарской области это событие особо значимо, отметил Вячеслав Федорищев. В годы Великой Отечественной войны регион стал крепким тылом для фронта, а Куйбышев — запасной столицей государства. Сюда были эвакуированы Правительство Советского Союза, Президиум Верховного Совета, посольства и дипломатические миссии иностранных государств, правительственные организации, крупные промышленные предприятия. Тысячи людей вместе с куйбышевцами трудились день и ночь, обеспечивая фронт всем необходимым, делали все, чтобы не подвести Родину.

"Мы бережно храним память о событиях того непростого, но доблестного времени. И по традиции в этот день, 7 ноября, чествуем героев, внесших бесценный вклад в Победу над фашизмом", — сказал губернатор.

В их числе — сотрудники Телеграфного агентства Советского Союза, на которых была возложена миссия по обеспечению надежной связи между тылом и фронтом, отражению информационных атак врага, информированию и укреплению силы духа советского народа.

"Нет счета количеству трудовых подвигов, которые совершили они ради мира и свободы на родной земле. Сложно представить, какими усилиями радиовещание ТАСС велось не только в Советском Союзе, но и на иностранных языках на временно оккупированных территориях, в европейских странах, Северной Америке и Северной Африке. Какой ценой удалось противостоять агрессивной пропаганде, которая была развернута против нашей страны. Мы гордимся, что история агентства неразрывно связана с Самарской областью", — отметил Вячеслав Федорищев и поблагодарил всех, кто приложил усилия, чтобы память об этом была увековечена.

Мемориальная доска установлена в Самаре на здании по адресу: ул. Молодогвардейская, 59. Согласно архивным фотографиям, здесь в те годы разместилось ТАСС, в числе первых эвакуированное в Куйбышев. До войны в этом здании находилось издательство "Средне-Волжская коммуна", которое выпускало в том числе газету "Волжская коммуна", следовательно, были условия для работы сотрудников ТАСС.

"Уверен, что благодаря этому мемориалу на их пример будет равняться и новое поколение — не только журналисты, но и другие специалисты информационной сферы", — добавил глава региона.

Отдельно он выразил благодарность генеральному директору Информационного телеграфного агентства России (ИТАР ТАСС) Андрею Кондрашову: "Спасибо, что вы сегодня здесь. Под вашим руководством агентство сегодня успешно развивается. Благодарен вам, Андрей Олегович, за внимание к Самарской области и сотрудничество с нашим регионом. Уверен, оно будет становиться только продуктивнее и крепче".

Глава региона также отметил, что на Параде Памяти будут присутствовать гости из других стран, участники форума "Россия — спортивная держава", который Самара принимает в эти дни, таким образом отдавая дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны и истории нашей страны.

"Мы, непременно, должны сделать все, чтобы она стала достоянием будущих поколений", — заключил он.

Мемориальная доска, посвященная деятельности ТАСС в годы войны, создана академиком Российской академии художеств, скульптором Алексеем Князевым при участии специалистов Самарского государственного технического университета. Изготовлена доска в Центре литейных технологий СамГТУ.
Генеральный директор ТАСС отметил: "Для нас огромная честь и удовольствие быть сегодня в Самаре, городе, который так легко и так живо откликнулся на инициативу ТАСС сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и открыть памятную доску, посвященную деятельности агентства в те годы".

Он выразил благодарность губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, главе г. о. Самара Ивану Носкову и коллективу авторов проекта за внимание к работе ТАСС и помощь, оказанную в воплощении инициативы установки мемориальной доски.

Он напомнил, что для эвакуации коллектива ТАСС Куйбышев был выбран не случайно — в городе были телеграф, Дом радио, новейшие средства связи. Эвакуация проходила в несколько этапов, сюда приехали и сотрудники, и члены их семей, в "запасную столицу" перевозились аппаратура и редакционные материалы.

Агентство обеспечивало прямую круглосуточную радиотелеграфную связь, получение информации от корреспондентов в стране и за рубежом и ее распространение во всей советской и зарубежной печати. Также по каналам связи ТАСС передавались сводки Совинформбюро. Оперативную информацию ТАСС получало и правительство СССР.

Важнейшим направлением работы агентства были контрпропаганда, а также обеспечение бильд-связи, по которой передавались фотографии фотокорреспондентов ТАСС с фронтов Великой Отечественной войны для зарубежной печати.

Сотрудники агентства придумали способ, как заглушить немецкую пропаганду в радиоэфире — в проигрыватель вставлялся специальный моторчик, который крутил пластинку в обратном направлении, и скрип и шипение транслировались в эфире. Филиал ТАСС в Куйбышеве выпускал и пластинки с записями военных и русских народных песен, которые направляли на фронт для поднятия боевого духа солдат.

Большой вклад в мобилизацию советского народа на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками внесли плакаты "Окна ТАСС", выпуск которых, помимо Москвы, был налажен сотрудниками агентства и местными художниками и в Куйбышеве. Деятельность куйбышевского отделения "Окон ТАСС" позволила значительно увеличить тиражность выпуска плакатов — трафареты "окон" доставлялись самолетами из Москвы. Были среди созданных в Куйбышеве плакатов и уникальные.

Андрей Кондрашов выразил признательность городу: "Замечательный город Самара, именно здесь пересекаются как промышленная мощь, так и теплота души, свойственная жителям. Низкий поклон и спасибо за сохранение исторической памяти".

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30