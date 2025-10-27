16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев уличил благотворительный фонд в противоправной деятельности

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей не доверять фонду "Оплот", созданному якобы по его поручению. Об этом он заявил в канале МАХ, рассказывая о практике личного общения посредством мобильной связи.

Практика личного общения по проблемам расширяется, спасибо за доверие! На прошлой неделе поступило порядка 320 обращений мне лично, все они активно отрабатываются. Выясняются и факты, ранее мне неизвестные. Так, узнал от подписчика в МАКс, что некие люди представляются друзьями губернатора, собирают чувствительную информацию о работе региона, пытаются попасть через "остапбендеровские схемы" в государственные подряды", — прокомментировал глава региона.

В частности, он добавил что эти люди прикрываются неким фондом "Оплот", якобы созданным по поручению губернатора.

"Цели у фонда благие, но видится, что это лишь ширма для другой, противоправной деятельности. Уважаемые жители, коллеги! Если кто-то пострадал от деятельности фонда "Оплот", Гарибяна Григора или Кириллина Николая, прошу писать мне в МАКс. Эти люди не имеют никакого отношения к команде развития Самарской области", — заключил Вячеслав Федорищев.

