Вячеслав Федорищев уличил благотворительный фонд в противоправной деятельности

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей не доверять фонду "Оплот", созданному якобы по его поручению. Об этом он заявил в канале МАХ, рассказывая о практике личного общения посредством мобильной связи.
Практика личного общения по проблемам расширяется, спасибо за доверие! На прошлой неделе поступило порядка 320 обращений мне лично, все они активно отрабатываются. Выясняются и факты, ранее мне неизвестные. Так, узнал от подписчика в МАКс, что некие люди представляются друзьями губернатора, собирают чувствительную информацию о работе региона, пытаются попасть через "остапбендеровские схемы" в государственные подряды", — прокомментировал глава региона.
В частности, он добавил что эти люди прикрываются неким фондом "Оплот", якобы созданным по поручению губернатора.
"Цели у фонда благие, но видится, что это лишь ширма для другой, противоправной деятельности. Уважаемые жители, коллеги! Если кто-то пострадал от деятельности фонда "Оплот", Гарибяна Григора или Кириллина Николая, прошу писать мне в МАКс. Эти люди не имеют никакого отношения к команде развития Самарской области", — заключил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит