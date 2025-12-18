16+
Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с послом Индии

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 18 декабря, состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с чрезвычайным и полномочным послом республики Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром. Предметом встречи стало обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, научно-образовательной и культурной сферах.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Делегация республики Индии прибыла в регион с рабочим визитом, который продлится с 17 по 19 декабря. Деловая программа предусматривает посещение ряда предприятий, встречи с руководством крупнейших вузов и знакомство с научными и инновационными разработками, переговоры с представителями бизнес-сообщества региона.

Приветствуя господина посла и членов делегации, Вячеслав Федорищев отметил, что развитию всестороннего сотрудничества лидеры обеих стран уделяют особое внимание.

"Две недели назад состоялся государственный визит в Индию нашего президента Владимира Владимировича Путина, он в очередной раз сделал акцент на ценности взаимного доверия и крепкой дружбы в наших отношениях", — сказал губернатор, выразив уверенность в том, что состоявшиеся в рамках визита переговоры будут способствовать росту интенсивности торгово-экономического сотрудничества, которое повлияет на развитие экономических потенциалов, в том числе на региональном уровне.

Как подчеркнул глава региона, для Самарской области Индия — давний и важный друг и партнер: "Мы успешно взаимодействуем в различных сферах, эффективно используя в том числе такие авторитетные площадки, как БРИКС и ШОС".

Индия является важным партнером Самарской области по товарообороту, по итогам 9 месяцев текущего года занимает 7-е место по объему экспорта и 3-е место по объему импорта. При этом динамика внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Индией показывает положительную тенденцию.

Вячеслав Федорищев обозначил ключевые отрасли экономики региона, предприятия и подчеркнул, что производители Самарской области заинтересованы в развитии экспортно-импортных отношений с Республикой Индией.

"Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, а также химической промышленности и медицины", — сказал губернатор.

Ряд крупных предприятий Самарской области уже реализует совместные проекты с индийскими партнерами. Так, в прошлом году крупнейший производитель азотных удобрений "Куйбышевазот" запустил совместное производство полимерных композиционных материалов в Индии. В 2019 году с привлечением специалистов "Тольяттикаучук" в Индии стартовал запуск производства по выпуску бутилкаучука по новой технологии.

В ходе встречи обсудили возможность будущих партнерских проектов с участием производств региона. Кроме того, были затронуты вопросы развития сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма.

"У нас обучаются студенты из Индии — по разным образовательным направлениям. Мы смотрим на совместные разработки в области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. По многим направлениям мы сегодня обсудили дальнейшее развитие. Уверен, что существенно усилим наше взаимодействие", — отметил Вячеслав Федорищев.

Чрезвычайный и полномочный посол республики Индии в РФ Винай Кумар выразил благодарность главе региона за теплый прием делегации в Самаре, отметив, что город хорошо известен в Индии.

Он подтвердил готовность к развитию взаимодействия с Самарской областью, отметив важность отрасли автокомпонентов, образовательного сектора, туризма.

Участники встречи обсудили также возможность организации расширенного визита представителей официальных и деловых кругов Самарской области в республику Индию в следующем году.

