Прямая линия с губернатором Самарской область Вячеславом Федорищевым началась

В пятницу, 5 декабря, в 12:00, началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Глава региона ответит на вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги работы правительства Самарской области за 2025 год. Уже поступило более 4 тыс. обращений и вопросы продолжают поступать.

Сбор вопросов от жителей региона на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева будет доступен на протяжении всей прямой линии.

Жители региона могут направить свое обращение по телефону 8 (800) 505-63-63 (многоканальный), по почте pryamaya-linia-063@yandex.ru, в чат-бот в Telegram @gubernatorSO_pl_bot, в чат-бот национального мессенджера МАХ @vopros_samregion_bot, а также через платформу обратной связи по ссылке и официальные сообщества в социальных сетях.

Трансляция доступна онлайн на официальных ресурсах правительства Самарской области, в эфире телеканалов "Россия 24", "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24", "Самара-ГИС", а также в эфире радиостанций "Радио России", "Самара 450".