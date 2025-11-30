Вячеслав Федорищев поздравил самарских женщин с Днем матери

В воскресенье, 30 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жительниц Самарской области с Днем матери.

Глава региона отметил, что это — один из самых значимых праздников.

"Посвященный самому дорогому и близкому человеку, этот праздник подчеркивает глубокое уважение к женщине-матери и еще раз напоминает, что нет более высокого призвания на земле, чем давать новую жизнь. Растить и воспитывать детей — большой труд, требующий самоотверженности и бесконечного терпения. Отдельная благодарность многодетным матерям, которые совершают настоящий родительский подвиг. Многодетная семья — это мощный фундамент, на котором строится будущее Самарской области и всей России", — сказал губернатор.

Особые слова признательности он выразил матерям, воспитавшим настоящих патриотов родной земли, защитников Отечества.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что поддержка материнства и детства — важнейшая задача государства, которая находится в сфере особого внимания президента Владимира Путина.

"Укрепление института семьи — приоритетная задача правительства Самарской области. Будем и дальше планомерно ее решать, — констатировал он. — Дорогие мамы, нет слов, чтобы выразить вам ту огромную благодарность, которую испытывает каждый из нас за вашу любовь, неиссякаемую доброту, заботу и душевную теплоту. Будьте здоровы и счастливы!".