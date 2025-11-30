В аэропорту Курумоч ввели ограничения на полеты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 30 ноября, в самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.