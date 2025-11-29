В Самаре пожилой водитель сбил девушку, переходившую дорогу в неположенном месте

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 ноября, в 13:50 в Октябрьском районе Самары под колеса авто попала 20-летняя девушка, переходившая дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области