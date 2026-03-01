В Ставропольском районе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавший

В субботу, 28 февраля, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 15:46 на 993 км автодороги М-5 "Урал" водитель Volkswagen Jetta не выбрал безопасную дистанцию, до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автомобилем GAC. После столкновения немецкая иномарка продолжила движение и ударила ГАЗ, а также Dongfeng в составе с полуприцепом, которые двигались в попутном направлении.

На месте ДТП травмы получила 33-летнияя пассажир Volkswagen. Ей назначено амбулаторное лечение.