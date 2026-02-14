В Самаре Hyundai догнал трактор

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 февраля, в 8:30 в Куйбышевском районе Самары легковушка столкнулась с трактором, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области