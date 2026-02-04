В Самаре водитель Renault столкнулся с трамваем

В среду, 4 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на пересечении Московского шоссе и 4-го Проезда. По словам свидетелей, водитель Renault хотел "проскочить" перед трамваем, но не успел и столкнулся с ним. В результате по Московскому шоссе движение было затруднено в обе стороны.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в ДТП никто не пострадал.