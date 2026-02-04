16+
Общество

Самарцы пытаются вернуть деньги за билеты на перенесенного на год "Щелкунчика"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В редакцию обратилась жительница Самары Елена Н. Женщина рассказала, что уже долгое время она и другие родители не могут добиться возврата денег за билеты на детское шоу "Щелкунчик". Состояться оно должно было перед Новым годом, но было отменено.

"Дорогие зрители. К сожалению, проведение шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" в ряде городов временно невозможно по организационно-техническим причинам. Мы приняли это решение с большим сожалением и большой ответственностью - потому что для нас действительно важно подарить вам настоящий праздник и радость новогоднего настроения. Показы шоу будут перенесены на другие даты. Мы делаем все возможное, чтобы тур шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" обязательно состоялся в сезоне 2026/2027", - безапелляционно заявили организаторы.

Состояться шоу должно было 15-16 декабря 2025 г. в самарском Дворце спорта им. Высоцкого, а также в Тольятти 18 декабря на "Лада Арене". Организатор шоу - "Ледовые сезоны". Исполнять партии должны были олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Информацию о новых датах и возврате билетов обещали опубликовать на официальном сайте. Новые даты по плану - через год. Естественно, многие не хотят ждать так долго, а хотят вернуть деньги. Но с этим что-то пошло не так.

"Возврат от организаторов не произведен. Интегратор по продаже билетов возвраты не производит, переводит на организатора. В билете так это и указано. Организатору информация для возврата направлена, но когда будет обработана заявка - непонятно. Молчание. Со своей стороны, письма на возврат направлены мною во все возможные места, какие только не указывались. Также был направлен запрос в департамент управления делами губернатора Самарской области. Данный вопрос на текущий момент перенаправлен в Управление Роспотребнадзора и находится там на рассмотрении", - рассказала еще одна жительница Самарской области.

Кстати, брали билеты на шоу "Щелкунчик" целыми школьными классами. Теперь люди постоянно обмениваются новостями о возможном возврате средств. Недавно прочли, что Роспотребнадзор в Свердловской области подает коллективный иск из-за отмененного "Щелкунчика". А другие СМИ в Самаре писали, что кто-то смог вернуть деньги за билеты, написав в службу поддержки своего банка и отменив операцию по оплате. Елена Н. показала журналисту Волга Ньюс переписку со своим банком - у нее так вернуть деньги не получилось. Редакция Волга Ньюс направила запрос в Управление Роспотребнадзора по Самарской области. Ответ будет опубликован после его получения. 

