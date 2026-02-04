16+
Финансы Экономика и бизнес

Лизинг автомобилей JETOUR со скидкой до 799 000 рублей в CARCADE

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет об обновлении специальной программы финансирования автомобилей JETOUR. Размер максимальной корпоративной преференции составит 799 000 рублей от РРЦ.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести кроссоверы Dashing, X70 Plus, T1, а также внедорожник T2 в различных модификациях с использованием корпоративной скидки, достигающей 799 тыс. рублей. Выгода учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Так, например, кроссовер Jetour Dashing в комплектации Elite 1.5T 6DCT 2025 г. в. доступен с выгодой в размере 649 900 рублей; T2 Expedition 2.0 2025 г. в. со скидкой 745 000 рублей; а X70 Plus в модификации Luxury 1.6T 7DCT FWD 2026 г. в. станет дешевле на 799 000 рублей. Подробности предложения и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

В рамках договора на новый автомобиль Jetour клиентам компании доступны дополнительные продукты: сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, скидки по топливной программе, регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, коммерческая телематика. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором модели в подходящей модификации в любом регионе России. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц автомобилей и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xYX3SH

ИНН 3905019765

