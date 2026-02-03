Лизинг техники LGCE, BULL, LGMG с субсидией до 5 млн рублей в CARCADE

16+
САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о продлении специальной программы субсидирования спецтехники LGCE, BULL, LGMG в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором брендов — ООО "Компания СИМ-Авто". Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2026 года.

Клиентам CARCADE доступны популярные модели погрузчиков, экскаваторов, катков и другой техники с использованием корпоративной скидки-субсидии в счёт аванса в рамках лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, автогрейдер LGCE G9138F доступен с выгодой в размере 200 тыс. рублей, телескопический погрузчик BULL TL4512 станет дешевле на 300 тыс. рублей, а выгода на гусеничный экскаватор LGMG ME105 достигнет 5 млн рублей. Предложение распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через дилерскую сеть организатора программы.

Партнёром программы является ООО "Компания СИМ-Авто" — один из ведущих операторов на российском рынке грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники различного назначения с широкой сетью дилеров по всей стране.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия, коммерческая телематика. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Подробный перечень субсидируемых моделей техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zJwut5

ИНН 3905019765

