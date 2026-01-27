16+
Финансы Экономика и бизнес

"Погода в доме": жительницы Самары берут на себя обустройство семейного гнезда

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Почти половина жительниц Самары (48%) признались, что принимают ключевые решения по планированию семейного интерьера самостоятельно, мужчины берут на себя такую ответственность реже (35%) или участвуют в этом процессе частично (49%). Почти в каждой второй семье (46%) такие решения принимаются совместно. Аналитики Авито опросили жителей Самары и выяснили, кто в их семьях чаще принимает решения о будущем интерьере, какие стили сегодня пользуются популярностью и что обычно становится поводом для споров при обновлении жилья.

Время минимализма

Что касается стилей, наиболее близок опрошенным оказался современный минимализм (28%). Вместе с ним — скандинавский стиль с его светлой палитрой и натуральными материалами (28%). Оба этих стиля в основном выбирают женщины. Им также нравится кантри, прованс (12%) и насыщенный Бохо (7%). Мужчины же чаще предпочитают хай-тек и классику (14% и 13% соответственно), а также индустриальный стиль лофт (11%).

При этом четверть жителей Самары (27%) признаются, что не ориентируются на стили как таковые — в первую очередь они ценят практичность и удобство решений.

Из-за чего возникают споры

В каждой третьей семье (38%) возникают разногласия на тему интерьера. Чаще всего поводом для споров становится цветовая гамма (39%). Еще одна чувствительная тема — планировка пространства и расстановка мебели (33%).

У 24% опрошенных вызывает дискуссии бюджет и стоимость предметов, у 18% — количество и уместность декора. Также в 9% семей могут возникнуть разногласия на фоне общего стиля интерьера.

Сколько тратят и где покупают

"Почти половина жителей Самары (44%) готовы выделить на обновление интерьера и мебели до 100 000 рублей. От 100 000 до 250 000 готовы потратить 37%. 10% готовы выделить на интерьер от 250 000 до 500 000, а больше этих сумм — 9%. В среднем это 190 000 рублей. Примечательно, что молодежь 18–24 лет готова потратить на четверть больше", — комментирует Никита Ткачев, руководитель направления Мебель на Авито.

Покупают мебель и декор сегодня чаще в крупных мебельных сетях и гипермаркетах (36%), а также на онлайн-платформах (тоже 36%). Еще 12% заказывают мебель у местных мастеров, а 9% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов.

Что не хочется видеть в интерьере

Самым спорным интерьерным решением опрошенные считают декоративные головы животных на стенах (54%). 52% никогда бы не выбрали двуспальную кровать в виде сердца. Еще 42% против фасадов кухни кислотных цветов, 39% не повесили бы ковер на стену, а 38% — против искусственных комнатных растений.

