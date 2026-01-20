16+
Холдинг "РТ-Финанс" запустил акцию "ПДС Плюс"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ и АО "НПФ Ростех" (входят в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) запускают беспрецедентную акцию "ПДС Плюс" для участников Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Акция поможет работникам промышленности не только обеспечить себе финансовую "подушку" в будущем, но и получать выгоду в текущий момент.

Фото: предоставлено Новикомбанком

По условиям специального предложения клиенты НОВИКОМа, заключившие ранее или в текущем году договор долгосрочных сбережений, будут получать ежемесячное вознаграждение в размере 4% от суммы каждого взноса, уплаченного на счет ПДС. При этом способ внесения может быть любым, в том числе при удержании из заработной платы. Для получения вознаграждения за взносы по ПДС клиенту банка необходимо подключиться к программе лояльности "Кешбэк" в приложении или на сайте банка. Акция действует в течение всего 2026 года.

Важная особенность акции "ПДС Плюс" заключается в отсутствии ограничения размера вознаграждения в отличие от базовой программы лояльности. Также в рамках акции начисление кешбэка не зависит от оборотов по карте.

"Наша программа — это не просто кешбэк, а инвестиция в долгосрочные отношения с нашими основными клиентами-работниками промышленности страны. Мы создаем уникальный продукт, который сочетает финансовую выгоду с простотой участия. Предложение направлено на стимулирование расширения количества участников программы долгосрочных сбережений в периметре Корпорации", — отметила генеральный директор АО "НПФ Ростех" Гульназ Кадырова.

Программа долгосрочных сбережений — это накопительный продукт с господдержкой, который позволяет сформировать капитал для совершения крупной покупки, оплаты образования или обеспечения прибавки к пенсии. Сбережения складываются из регулярных личных взносов, софинансирования государства, инвестиционного дохода, а также за счет перевода в ПДС пенсионных накоплений. Она разработана при участии Министерства финансов и Банка России и направлена на увеличение долгосрочных накоплений граждан. Средства привлекаются через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые вкладывают их в перспективные проекты, развивая экономику страны и обеспечивая участникам ПДС дополнительный доход.

"Для НОВИКОМа принципиально важно поддерживать работников промышленности — людей, которые создают технологическую основу экономики страны. Реализация программы долгосрочных сбережений — это часть нашей стратегии заботы о будущем клиентов. Программа обеспечивает высокий уровень надежности и возможность выбора оптимальных условий накопления. А акция "ПДС Плюс" поможет получить ощутимую выгоду уже сегодня", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Для получения вознаграждения за взносы по ПДС клиенту банка необходимо подключиться к программе лояльности "Кешбэк" в приложении или на сайте банка.

Гид потребителя

