16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СберБанк Онлайн: 15 лет трансформации и удобства для 84 млн пользователей ОТП Банк и Группа Rubytech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве Станислав Кузнецов: "Кибермошенникам стало экономически менее выгодно совершать преступления" Кирилл Меньшов: "Отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры" Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами

Банки Финансы

ОТП Банк и Группа Rubytech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках деловой программы Уральского форума "Кибербезопасность финансах" в Екатеринбурге состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между АО "ОТП Банк" и ПАО "Группа Рубитех". Документ определяет ключевые направления партнерства в области информационных технологий и задает вектор на совместную реализацию программ по переходу на отечественное программное обеспечение.

Подписи под меморандумом поставили директор по информационным технологиям АО "ОТП Банк" Сергей Симоненко и генеральный директор ПАО "Группа Рубитех" Игорь Ведехин.

Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом и экспертизой в сфере ИТ, проведение совместных мероприятий, а также создание рабочих групп для реализации приоритетных проектов. Особое внимание в рамках партнерства будет уделено поддержке импортозамещения и внедрения инновационных решений.

Также меморандум призван сформировать основу для дальнейшей детальной проработки совместных инициатив и заключения полноценных коммерческих договоров.

"Сегодня технологическая независимость — один из ключевых приоритетов для финансового сектора. Подписанный с Группой Rubytech меморандум позволит нам объединить компетенции для поиска и внедрения лучших отечественных ИТ-решений. Мы видим большой потенциал в совместной работе над переходом на российский стек и рассчитываем, что наше партнерство будет способствовать не только развитию наших компаний, но и рынка в целом", — отметил Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям АО "ОТП Банк".

"Группа Rubytech традиционно фокусируется на создании ИТ-продуктов для построения инфраструктуры высоконагруженных систем. Объединение экспертизы позволит нам более эффективно участвовать в процессах цифровой трансформации банковской отрасли, обмениваться лучшими практиками и совместно разрабатывать решения, которые будут отвечать актуальным требованиям рынка и регулятора. Мы готовы предоставить наши технологические возможности и опыт для реализации общих целей", — подчеркнул Игорь Ведёхин, генеральный директор ПАО "Группа Рубитех".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1