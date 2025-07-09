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Общество

В Самаре отобрали микрорайоны под реновацию

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несколько микрорайонов Самары ждет масштабное преображение. Сейчас министерство градостроительной политики готовит для этого почву. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: Юлия Зиганшина

"Ни одну территорию города нельзя оставлять без внимания. При этом где-то нужно просто мусор подмести и сделать хороший тротуар, а где-то требуются капитальные изменения. Масштабную работу мы планируем на Безымянке, в поселке Управленческом и историческом центре", — рассказала Екатерина Семенова.

Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки" Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки"
В Самаре ужесточают правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в этот важный для города документ проходят общественные обсуждения. Какие требования предлагается ввести для проектов застройщиков? Как предложенные изменения в итоге отразятся на облике города и жителях? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

По ее словам, выбор в пользу Безымянки был сделан, так как там сосредоточено 60-80% аварийного жилья. Сейчас готовится мастер-план по преображению микрорайона.

"В Управленческом тоже много ветхих домов. А историческое поселение — знаковое место для города", — пояснила архитектор.

В рамках работы по реновации микрорайонов планируется задействовать программу комплексного развития территорий. Отбор площадок возобновили. Подход к их формированию изменили. К концу года планируется представить два новых участка.

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