В Самаре отобрали микрорайоны под реновацию

Несколько микрорайонов Самары ждет масштабное преображение. Сейчас министерство градостроительной политики готовит для этого почву. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"Ни одну территорию города нельзя оставлять без внимания. При этом где-то нужно просто мусор подмести и сделать хороший тротуар, а где-то требуются капитальные изменения. Масштабную работу мы планируем на Безымянке, в поселке Управленческом и историческом центре", — рассказала Екатерина Семенова.
По ее словам, выбор в пользу Безымянки был сделан, так как там сосредоточено 60-80% аварийного жилья. Сейчас готовится мастер-план по преображению микрорайона.
"В Управленческом тоже много ветхих домов. А историческое поселение — знаковое место для города", — пояснила архитектор.
В рамках работы по реновации микрорайонов планируется задействовать программу комплексного развития территорий. Отбор площадок возобновили. Подход к их формированию изменили. К концу года планируется представить два новых участка.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????