На крышах домов Безымянки предложили сделать террасы и зоны отдыха

Во вторник, 17 июня, министерство градостроительной политики Самарской области и министерство строительства провели совещание с застройщиками, которые предложили новую концепцию преобразования района Безымянка.

Речь шла о позитивных проектных решениях и таких идеях, как "пятый фасад". Пятый фасад в архитектуре - это крыша здания, которую рассматривают не только как конструктивный элемент, но и как полноценную фасадную часть с эстетической, функциональной и экологической ценностью. На ней могут располагаться смотровые площадки, обустроенные сады или террасы, а также зоны отдыха. Особенно это важно в городах, где не хватает пространства.

Министерство градостроительной политики также заострило внимание на том, что население Безымянки нуждается в новых школьных и дошкольных образовательных местах, а также подняло вопрос доступности медицинских услуг.