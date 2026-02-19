Обвиненный во взятке экс-судье Ефанову не смог обжаловать свой арест

В четверг, 19 февраля Самарский областной суд рассмотрел жалобу бывшего главы Жигулевска и основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина. Он пытался отменить свой заочный арест.

Адвокат Курылина Аревик Баграмян отказалась комментировать судебное заседание. В областном суде пояснили, что заочное решение об аресте оставили в силе. Сам Курылин сейчас находится в розыске. Заочный арест значит, что экс-мэра поместят под стражу, если найдут.

Напомним, ранее в отношении Курылина возбудили уголовное дело о даче взятки. В материалах шла речь о машине Toyota, полученной теперь уже бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин мог находиться в Арабских Эмиратах.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь, в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова. Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщал Волга Ньюс, что прокуратура снова решила обжаловать решение суда о закрытии уголовного дела. Позже в распоряжении редакции оказалось решение кассационного суда, которым расследование в отношении Курылина возобновлено.

Всех, кто знает что-либо важное о месте нахождения Александра Курылина, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(846)373-73-51, 8-960-341-30-28, 8-903-308-42-62.