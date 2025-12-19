Основатель "Тон-Авто" Александр Курылин снова в розыске

МВД снова объявило в розыск бывшего главу Жигулевска и основателя "Тон-Авто" Александра Курылина. Информация о нем опять размещена в базе розыска МВД РФ. Там уточняется, что Курылин разыскивается "по статье Уголовного кодекса".

Напомним, ранее в отношении Курылина возбудили уголовное дело о даче взятки. В материалах шла речь о машине Toyota, полученной теперь уже бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин мог находиться в Арабских Эмиратах.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь, в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова. Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщал Волга Ньюс, что прокуратура снова решила обжаловать решение суда о закрытии уголовного дела. Кассационное представление было подано 19 декабря 2024 года. Но далее был получен отказ из кассационной инстанции.

Мы пытались получить комментарий о возобновлении расследования и розыска Курылина у адвоката, которая ранее с ним работала. Но юрист Аревик Баграмян не ответила на звонки и сообщения.

Всех, кто знает что-то важное о месте нахождения Александра Курылина, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(846)373-73-51, 8-960-341-30-28, 8-903-308-42-62.