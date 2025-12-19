У неудавшегося закладчика в Самаре изъяли крупную партию наркотика

В Самаре задержали 25-летнего безработного местного жителя с крупной партией наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У него в телефоне нашли координаты "закладок", а затем из тайников достали 500 г наркотика. Сам задержанный рассказал, что нашел в интернете объявление и решил подработать закладчиком.

Всего же с 15 по 18 декабря в регионе и за незаконный оборот запрещенных веществ привлекли 18 человек и изъяли более 3 кг наркотиков.