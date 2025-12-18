В Приволжском районе мужчина похитил у матери телевизор и спрятал его в заброшенном доме

В октябре в полицию Приволжского района обратилась 68-летняя местная жительница. Женщина пояснила: пока ее не было дома, кто-то похитил телевизор за 4 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские предположили, что к хищению причастен 38-летний безработный и ранее судимый сын потерпевшей, проживающий с ней в одном селе.

Его задержали и мужчина рассказал, что, находясь в гостях у матери, воспользовался ее временным отсутствием и вынес из квартиры телевизор. Похищенное спрятал в заброшенном доме, планируя продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

На него возбудили уголовное дело по статье "Кража" и передали дело в суд.