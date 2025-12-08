Появились детали масштабного мошенничества при строительстве жилья в Самаре

Стали известны некоторые детали расследования предполагаемых махинаций со стороны руководства Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖСС). По данным Волга Ньюс, речь идет о хищении денег из министерства строительства Самарской области, выделенных на проектирование жилья в пос. Горелый хутор и пос. Новосемейкино.

Напомним, по версии следствия, согласно распоряжению подозреваемого, являвшегося гендиректором некоммерческой организации, созданной для развития жилищного строительства, с одной из коммерческих структур заключили договоры на проектирование жилья для строительства в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе Самарской области. Подготовленная проектная документация с ложными сведениями об объемах проектируемого жилья стала основанием для получения субсидии из регионального бюджета (более 345 млн рублей). Деньги перевели в уставной капитал дочерней организации фонда, руководитель которого также входил в состав организованной группы. Когда средства поступили на счета "дочек", были оформлены договоры займа в пользу фонда. А потом деньги обналичивались на подконтрольных подрядчиков.

Основной подозреваемый - гендиректор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Александр Гречников. В деле фигурируют директор ООО Специализированный застройщик "Региональный жилищный оператор" Дмитрий Ширкунов и замгендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Олеся Недосекина. Расследование продолжают сотрудники СУ СКР по Самарской области.

Как стало известно из материалов следствия, Гречников, Ширкунов, Недосекина и иные неустановленные лица из числа сотрудников СОФПИЖСС, ООО СЗ "РЖО", ООО "ПМЭ" могли совместно совершить хищение средств министерства строительства Самарской области. При этом, по версии следствия, были представлены ложные сведения о проектировании жилья на территории пос. Горелый Хутор Красноглинского района Самары, а также на территории пос. Новосемейкино Красноярского района Самарской области. Руководитель фонда находится в федеральном розыске.

Сотрудников фонда обвиняют также в ряде коммерческих подкупов за заключение договоров субподряда на строительство жилых объектов в Самарской области в рамках реализации национального проекта. Чаще, по версии следствия, передавали деньги, но по одному из эпизодов были переданы колеса для автомобиля Porsche стоимостью более 700 тыс. рублей.