Появились детали масштабного мошенничества при строительстве жилья в Самаре

Стали известны некоторые детали расследования предполагаемых махинаций со стороны руководства Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖСС). По данным Волга Ньюс, речь идет о хищении денег из министерства строительства Самарской области, выделенных на проектирование жилья в пос. Горелый хутор и пос. Новосемейкино.
Напомним, по версии следствия, согласно распоряжению подозреваемого, являвшегося гендиректором некоммерческой организации, созданной для развития жилищного строительства, с одной из коммерческих структур заключили договоры на проектирование жилья для строительства в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе Самарской области. Подготовленная проектная документация с ложными сведениями об объемах проектируемого жилья стала основанием для получения субсидии из регионального бюджета (более 345 млн рублей). Деньги перевели в уставной капитал дочерней организации фонда, руководитель которого также входил в состав организованной группы. Когда средства поступили на счета "дочек", были оформлены договоры займа в пользу фонда. А потом деньги обналичивались на подконтрольных подрядчиков.
Основной подозреваемый - гендиректор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Александр Гречников. В деле фигурируют директор ООО Специализированный застройщик "Региональный жилищный оператор" Дмитрий Ширкунов и замгендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Олеся Недосекина. Расследование продолжают сотрудники СУ СКР по Самарской области.
Как стало известно из материалов следствия, Гречников, Ширкунов, Недосекина и иные неустановленные лица из числа сотрудников СОФПИЖСС, ООО СЗ "РЖО", ООО "ПМЭ" могли совместно совершить хищение средств министерства строительства Самарской области. При этом, по версии следствия, были представлены ложные сведения о проектировании жилья на территории пос. Горелый Хутор Красноглинского района Самары, а также на территории пос. Новосемейкино Красноярского района Самарской области. Руководитель фонда находится в федеральном розыске.
Сотрудников фонда обвиняют также в ряде коммерческих подкупов за заключение договоров субподряда на строительство жилых объектов в Самарской области в рамках реализации национального проекта. Чаще, по версии следствия, передавали деньги, но по одному из эпизодов были переданы колеса для автомобиля Porsche стоимостью более 700 тыс. рублей.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.