В Самаре возбудили уголовное дело из-за стрельбы в ЖК "Майский"

Самарские правоохранители возбудили уголовное дело из-за стрелка, орудующего в ЖК "Майский". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Некий человек стреляет из пневматики по окнам, машинам и людям. Отметим, что местные жители жалуются на ситуацию уже вторую неделю, в том числе в соцсетях.

1 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").