Молодой самарец потерял 70 тыс. руб., поверив, что деньги нужно "декларировать"

В отдел полиции города Самары обратился 18-летний местный житель с заявлением о хищении 70 тыс. рублей.

Молодому человеку поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного, который представился сотрудником компании "Росфинмониторинг" и, под предлогом декларирования денежных средств, убедил самарчанина срочно их передать курьеру.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестной девушке наличные деньги возле своего дома. Мошенник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.