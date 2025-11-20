Автору проекта "Станкозавод" Никите Петухову продлили арест до шести месяцев

Директор самарской консалтинговой компании REC и автор проекта "Станкозавод" Никита Петухов должен остаться в СИЗО до начала февраля. Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

Предположительно, продление ареста до шести месяцев (с момента задержания) Петухова будут обжаловать адвокаты. В конце октября его защита обжаловала продление его ареста до трех месяцев, но облсуд оставил меру пресечения в силе.

Напомним, в начале августа 2025 г. суд Железнодорожного района Самары арестовал Петухова. Уголовное дело в отношении него возбудили сотрудники полиции по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным источника Волга Ньюс, Петухова обвиняют в незаконном выкупе одного из помещений у департамента управления имуществом Самары. Предположительно, недвижимость могла быть приобретена по заниженной стоимости. Вмененный ущерб может составлять несколько миллионов рублей. Сам Петухов не признал вины.

Никита Петухов занимался креативными кластерами. Один из самых известных проектов — креативный кластер Станкозавод. Предполагалось, что он даст вторую жизнь помещениям бывшего Средневолжского станкостроительного завода, чье производство переехало в пос. Шмидта. Само здание представляет историческую значимость, так как являлось важным промышленным объектом с 1873 г., когда здесь были еще механические мастерские под названием "Бенке и Ко", организованные Готхардом Карловичем Бенке. Консалтинговая компания REC также руководила креативными кластерами в Самаре ("8 студий" на ул. Молодогвардейской и "Артист" на ул. Ленинградской).