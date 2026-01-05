Интернет-мошенники обманули на 190 тыс. руб. самарца, мечтавшего о снегоходе

В Самаре возбудили уголовное дело из-за интернет-мошенничества, от которого пострадал 60‑летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Родственники подарили мужчине деньги, на которые он в преддверии Нового года решил купить снегоход. Он нашел в интернете подходящий по цене вариант и связался с продавцом. Тот сказал, что, чтобы не возникло проблем с доставкой, нужно перечислить аванс на указанный в договоре счет. Самарец так и сделал и перевел деньги — 190 тыс. руб., не вчитавшись в содержание самого договора. После этого продавец пропал, а сайт с рекламой оказался заблокирован.

Сейчас полицейские продолжают искать злоумышленников.