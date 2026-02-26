Под Тольятти 60-летний мужчина решил освоить профессию наркосадовода

В Ставропольский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело 60-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2025 г. мужчина приобрел через интернет семена каннабиса, которые вырастил у себя дома в с. Ермаково. Полученный "урожай" он планировал сбыть, но не успел, так как в ноябре нагрянули полицейские. У подозреваемого изъяли семь стеклянных банок с 670,6 г наркотика, а также 495,3 г частей запрещенных растений.