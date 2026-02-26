16+
В галерее "Открытое пространство" стартует экспозиция "Биоритмы"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В "Открытом пространстве" на втором этаже Самарской областной научной библиотеки 27 февраля состоится открытие выставки монотипий самарской художницы Виктории Зубковой "Биоритмы" (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Главным импульсом, побуждающим к жизни душу, является стремление к счастью, к достижению ощущения гармонии между бытием и сознанием. Дух и тело неделимы, по крайней мере, до тех пор, пока человек существует по эту сторону порога, пролегающего между жизнью и смертью, а главную роль в процессе достижения идеального баланса между духовным и телесным играют биоритмы, связывающие человека с природой, внутреннее с внешним, временное с вечным.

Именно поиску такого баланса посвятила своё творчество Виктория Зубкова — разносторонний художник и талантливый педагог, открытый каждому проявлению прекрасного. Поэтому выставка ее графических работ так и называется — "Биоритмы".

Виктория Юрьевна — не только художник, чьи работы регулярно экспонируются как в Самаре, так и за ее пределами, но и педагог Детской школы № 8 "Радуга" им. А. Я. Басс. Ее ученики не раз занимали призовые места на конкурсах "Жигулевская палитра", "На своей земле" и многих других.

Вход на выставку свободный.

