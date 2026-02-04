Третьяковка в Самаре принимает заявки на второй сезон Арт-резиденции "Художник +"

Третьяковская галерея в Самаре объявляет прием заявок на участие во втором сезоне Программы Арт-резиденции "Художник +".
В 2024 г. Третьяковская галерея в Самаре запустила программу арт-резиденции "Художник +". Основой ее концепции стал творческий диалог приглашенных художников со всей страны и самарских специалистов ("плюсов") из нехудожественной сферы. По итогам первого сезона программы 10 художников из разных городов страны создали в Арт-резиденции свои проекты, вдохновляясь городом и рассказами своих гидов — "плюсов". Результатом стала презентация их работы в рамках выставочного проекта "ЛИС" (Лаборатория искусственных связей). Программа получила широкий отклик среди профессионального сообщества.
Программа Арт-резиденции нацелена на увеличение интереса горожан и посетителей Третьяковской галереи в Самаре к современному искусству и культурному наследию XX века, представление актуальных художественных практик регионов России, создание условий для деятельности институции не только вокруг предмета и коллекции, но и вокруг человека. Арт-резиденция формирует среду для коллаборации жителей города и современных художников и способствует созданию оригинальных произведений искусства.
Арт-резиденция имеет большой потенциал для развития места и территории, служит инструментом сближения городского сообщества и современного искусства, является визитной карточкой города. Поддерживая деятелей российской художественной сцены, программа позволяет расширять культурный ландшафт Самары, создавать новую оптику взгляда на город через искусство.
В 2026 г. Третьяковская галерея запускает новый сезон Программы Арт-резиденции "Художник +". Филиал планирует принять до пяти ярких представителей российской художественной сцены в рамках открытого конкурса. По итогам арт-резиденции в конце года пройдет выставка, которая объединит участников программы.
Третьяковская галерея в Самаре приглашает к участию в Арт-резиденции художников, работающих в любых жанрах и техниках, кураторов, междисциплинарных исследователей. При подаче заявки стоит учитывать, что со стороны резиденции будет предложен к сотрудничеству "плюс" — житель Самары, не связанный напрямую с искусством. Потенциальному участнику необходимо сформулировать в заявке тему проекта, краткое описание идеи и указать необходимые ресурсы для реализации. К участию в Арт-резиденции приглашаются художники старше 18 лет, проживающие на территории России. Заявки принимаются до 1 марта (включительно) 2026 года.
Подробная информация об условиях участия в Арт-резиденции "Художник +", положение о программе и форма подачи заявки размещены на официальном сайте Третьяковской галереи в Самаре.
По вопросам подачи заявок для участия в Арт-резиденции "Художник+" обращайтесь к куратору проекта Галине Зыбановой galazybanova@yandex.ru
