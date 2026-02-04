16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Третьяковка в Самаре принимает заявки на второй сезон Арт-резиденции "Художник +" В "ЗИМ Галерее" расскажут о влиянии Льва Бакста на искусство ХХ века Музей Эльдара Рязанова проведет экскурсию по выставке, детский зимний квест и лекцию об архитектуре региона В "ЗИМ Галерее" откроется выставка арт-группы "Сады" В музее Рязанова пройдет детская интерактивная экскурсия "Камера! Мотор! Детство!"

Музеи и выставки Культура

Третьяковка в Самаре принимает заявки на второй сезон Арт-резиденции "Художник +"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Третьяковская галерея в Самаре объявляет прием заявок на участие во втором сезоне Программы Арт-резиденции "Художник +".

Фото: Филиал Третьяковской галереи в Самаре

В 2024 г. Третьяковская галерея в Самаре запустила программу арт-резиденции "Художник +". Основой ее концепции стал творческий диалог приглашенных художников со всей страны и самарских специалистов ("плюсов") из нехудожественной сферы. По итогам первого сезона программы 10 художников из разных городов страны создали в Арт-резиденции свои проекты, вдохновляясь городом и рассказами своих гидов — "плюсов". Результатом стала презентация их работы в рамках выставочного проекта "ЛИС" (Лаборатория искусственных связей). Программа получила широкий отклик среди профессионального сообщества.  

Программа Арт-резиденции нацелена на увеличение интереса горожан и посетителей Третьяковской галереи в Самаре к современному искусству и культурному наследию XX века, представление актуальных художественных практик регионов России, создание условий для деятельности институции не только вокруг предмета и коллекции, но и вокруг человека.  Арт-резиденция формирует среду для коллаборации жителей города и современных художников и способствует созданию оригинальных произведений искусства.

Арт-резиденция имеет большой потенциал для развития места и территории, служит инструментом сближения городского сообщества и современного искусства, является визитной карточкой города. Поддерживая деятелей российской художественной сцены, программа позволяет расширять культурный ландшафт Самары, создавать новую оптику взгляда на город через искусство.

В 2026 г. Третьяковская галерея запускает новый сезон Программы Арт-резиденции "Художник +". Филиал планирует принять до пяти ярких представителей российской художественной сцены в рамках открытого конкурса. По итогам арт-резиденции в конце года пройдет выставка, которая объединит участников программы.

Третьяковская галерея в Самаре приглашает к участию в Арт-резиденции художников, работающих в любых жанрах и техниках, кураторов, междисциплинарных исследователей. При подаче заявки стоит учитывать, что со стороны резиденции будет предложен к сотрудничеству "плюс" — житель Самары, не связанный напрямую с искусством. Потенциальному участнику необходимо сформулировать в заявке тему проекта, краткое описание идеи и указать необходимые ресурсы для реализации. К участию в Арт-резиденции приглашаются художники старше 18 лет, проживающие на территории России. Заявки принимаются до 1 марта (включительно) 2026 года.

Подробная информация об условиях участия в Арт-резиденции "Художник +", положение о программе и форма подачи заявки размещены на официальном сайте Третьяковской галереи в Самаре.

По вопросам подачи заявок для участия в Арт-резиденции "Художник+" обращайтесь к куратору проекта Галине Зыбановой galazybanova@yandex.ru 

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1