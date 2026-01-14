16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев приглашают на выставку работ Павла Старостина и Евгения Травкина "2А Графика" В театре "Мастерская" открылась выставка "Привет из Самары" В СОУНБ откроется выставка "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами" В "Заварке" пройдут экскурсия и медиаторский тур по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" Музей Рязанова запустит вторую часть киношколы "Больше чем кино: форма и история"

Музеи и выставки Культура

В СОУНБ откроется выставка "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 205
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 15 января, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами" (12+). Проект приурочен к 175-летию Самарской губернии и 440-летию областной столицы.

"Научный путь Самарской губернии: уроки прошлого - ключ к будущему" - такое название получил первый тематический блок выставки. Жителям города представится возможность увидеть редкие материалы, повествующие об истории крупнейших образовательных учреждений Самары, а также о жизни и труде преподавателей и выпускников, которые внесли значимый вклад в развитие науки нашего региона и всей России.

Нобелевский лауреат и основоположник химической физики Николай Семенов, богослов Павел Преображенский, краевед Иосиф Щепанский, врач Тихон Ерошевский - вот лишь некоторые имена выдающихся личностей, чьи судьбы оказались тесно переплетены с Самарским краем.

"На выставке будут представлены уникальные документы XIX века из фондов СОУНБ, - отметила заведующий краеведческим отделом Наталья Стребкова. - Это, к примеру, "Устав Самарского общества поощрения высшего образования", "Сочинения по русскому языку", составителем которых был ученик Самарской первой гимназии Б.Алексеевский, "Краткий очерк 25-летнего существования Самарской земской школы сельских учительниц" и многие другие издания, которые проливают свет на историю нашего края".

Выставка "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами" будет открыта на протяжении всего 2026 года. Материалы экспозиции будут обновляться. В апреле стартует блок "Регион талантливых и изобретательных", посвященный крупным самарским предприятиям, их руководителям и специалистам. В октябре будет положено начало третьему тематическому блоку "Культура и искусство Самарской губернии: эпохи, судьбы", призванному рассказать о творческом пути самарских деятелей искусств, осветить работу учреждений культуры губернии. Экспозиция представлена в рамках проекта "Самарская губерния в лицах", реализуемого в 2024-2026 годах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1