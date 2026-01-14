В СОУНБ откроется выставка "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами"

В четверг, 15 января, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами" (12+). Проект приурочен к 175-летию Самарской губернии и 440-летию областной столицы.

"Научный путь Самарской губернии: уроки прошлого - ключ к будущему" - такое название получил первый тематический блок выставки. Жителям города представится возможность увидеть редкие материалы, повествующие об истории крупнейших образовательных учреждений Самары, а также о жизни и труде преподавателей и выпускников, которые внесли значимый вклад в развитие науки нашего региона и всей России.

Нобелевский лауреат и основоположник химической физики Николай Семенов, богослов Павел Преображенский, краевед Иосиф Щепанский, врач Тихон Ерошевский - вот лишь некоторые имена выдающихся личностей, чьи судьбы оказались тесно переплетены с Самарским краем.

"На выставке будут представлены уникальные документы XIX века из фондов СОУНБ, - отметила заведующий краеведческим отделом Наталья Стребкова. - Это, к примеру, "Устав Самарского общества поощрения высшего образования", "Сочинения по русскому языку", составителем которых был ученик Самарской первой гимназии Б.Алексеевский, "Краткий очерк 25-летнего существования Самарской земской школы сельских учительниц" и многие другие издания, которые проливают свет на историю нашего края".

Выставка "Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами" будет открыта на протяжении всего 2026 года. Материалы экспозиции будут обновляться. В апреле стартует блок "Регион талантливых и изобретательных", посвященный крупным самарским предприятиям, их руководителям и специалистам. В октябре будет положено начало третьему тематическому блоку "Культура и искусство Самарской губернии: эпохи, судьбы", призванному рассказать о творческом пути самарских деятелей искусств, осветить работу учреждений культуры губернии. Экспозиция представлена в рамках проекта "Самарская губерния в лицах", реализуемого в 2024-2026 годах.