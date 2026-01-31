В Самаре открывается выставка скульптора Массимо Гьотти "Гуманность металла"

5 февраля в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки современного искусства "Гуманность металла" (6+) итальянского скульптора Массимо Гьотти.

"Металл, излучающий свет" — эти слова из песни группы "Черный кофе" дают очень точную характеристику основной идеи, заложенной в творчестве скульптора Массимо Гьотти: его работы словно пронизаны сиянием, объединяющим излучение солнца, луны и звезд с вечным полыханием ядра земли.

Сам автор называет свое искусство "воплощением души", чем и обосновано название выставки — "Гуманность металла".

Обработанный металл как символ вдохновенного осмысления человеком своей стихийной тяги к прекрасному — вот суть творческой философии Массимо Гьотти.

"Воплощенная в металле рефлексия теории машин и механизмов. Конструкции, не несущие полезных нагрузок, но сохранившие жесткость и упругость… Машинерия, потерявшая приводные ремни утилитаризма, но не опускающая знамен функции" — так интерпретирует эстетику творений скульптора руководитель Отдела новейших течений Русского музея Александр Боровский.

Соседство зеркальных поверхностей с матовыми, округлых — с остроугольными, гладких — с шероховатыми в его произведениях с идеальной точностью отражает природную амбивалентность человеческого сознания, закаляющегося и совершенствующегося посредством неустанной борьбы противоположностей.

Пушкинский Сальери в попытках "поверить алгеброй гармонию" потерпел неудачу, Массимо Гьотти обрел успех, поверяя гармонию геометрией: удивительные конструкции, рожденные сплавом живого воображения с отточенным мастерством, превращают параллелепипеды, многогранники и сфероиды в многослойные образные системы, способные одарить восприимчивый разум поистине дивными озарениями.

В России творчество Массимо Гьотти обрело успех благодаря просветительской деятельности куратора выставки Энцо Форнара, итальянца, давно влюбленного в нашу страну. При его деятельном участии полномасштабные экспозиции работ скульптора из Турина состоялись в целом ряде российских городов, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ижевск, Вологда, Тула, Тольятти. Настало время и Самаре познакомиться с уникальной вселенной "Гуманности металла".

Вход свободный.