Музеи и выставки Культура

ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ совместно со своим благотворительным фондом "ВТБ-Страна" запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 млн рублей. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. В 2026 г. программа будет масштабирована и на другие регионы.

"В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка — "Красота внутри. Краеведческие музеи России" — придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов", — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда "ВТБ-Страна".

Еще одна задача программы — внедрение цифровых технологий для повышения доступности музейных коллекций для широкой аудитории и привлечения внимания молодого поколения к выставкам. В рамках направления ВТБ готов поддерживать проекты, которые создают новые форматы обмена культурным опытом: виртуальные туры и 3D-экспозиции, оцифровка архивных коллекций, запуск мобильных приложений и интерактивных киосков.

Первый этап программы уже реализован в 15 регионах: Республиках Тыва, Хакасия, Мордовия, Марий Эл, Калмыкия, Забайкальском крае, Ивановской, Брянской, Псковской, Рязанской, Амурской, Пензенской, Челябинской, Костромской и Калининградской областях. На выделенные средства уже реализуются такие проекты, как:

  • "Традиции Урала для современных женщин" в Снежинском городском музее (Челябинская область). Музей создает пространство для проведения лекций и мастер-классов для женщин 30-65 лет.
  • "Мир кочевника" в Национальном музее Калмыкии. Это будет мобильная мультимедийная этнографическая выставка, посвященная культуре, быту и духовным традициям калмыков.
  • Уличная экспозиция в городе Борзя Забайкальского края, составленная из предметов быта казаков и сельских жителей юго-востока Забайкалья.

В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд "ВТБ-Страна". Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.

Социальная ответственность — одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России "Культурная страна" банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

