16+
Оксана Стогова и Даля Бучионите проведут бесплатные мастер-классы в "ЗИМ Галерее"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 7 марта, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдут два мастер-класса (16+) самарских художниц, приуроченные к Международному женскому дню. Гости разделятся на группы. Одна будет создавать рисунки с помощью соуса (вид пастели) под руководством Оксаны Стоговой, другая сделает коллаж вместе с Далей Бучионите. Участие бесплатное.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Художница, руководитель Школы современного искусства Оксана Стогова проведет мастер-класс "Магия рисунка" (16+) по рисованию соусом (вид пастели). Гости попробуют одну из художественных практик, при помощи которой можно погрузиться в красоту и живописность графической линии, а также раскрыть в себе творческий потенциал. Кроме того, участники поймут на примере собственного тела, что чувствует мастер каллиграфии, создающий текст-рисунок.

Настроиться на прекрасный весенний праздник и создать свой коллаж, наполнений творческой радостью, предчувствием весны и любви, можно будет на мастер-классе "Вдохновение" (16+), который проведет художница, психолог и арт-терапевт, автор и ведущая мастерской "Искусство быть собой" Даля Бучионите. Листая журналы и вырезая картинки, участники вместе с ведущей поразмышляют о том, что дает ощущение эмоционального подъема и радости в жизни.

Вход свободный.

