Оксана Стогова и Даля Бучионите проведут бесплатные мастер-классы в "ЗИМ Галерее"

В субботу, 7 марта, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдут два мастер-класса (16+) самарских художниц, приуроченные к Международному женскому дню. Гости разделятся на группы. Одна будет создавать рисунки с помощью соуса (вид пастели) под руководством Оксаны Стоговой, другая сделает коллаж вместе с Далей Бучионите. Участие бесплатное.
Художница, руководитель Школы современного искусства Оксана Стогова проведет мастер-класс "Магия рисунка" (16+) по рисованию соусом (вид пастели). Гости попробуют одну из художественных практик, при помощи которой можно погрузиться в красоту и живописность графической линии, а также раскрыть в себе творческий потенциал. Кроме того, участники поймут на примере собственного тела, что чувствует мастер каллиграфии, создающий текст-рисунок.
Настроиться на прекрасный весенний праздник и создать свой коллаж, наполнений творческой радостью, предчувствием весны и любви, можно будет на мастер-классе "Вдохновение" (16+), который проведет художница, психолог и арт-терапевт, автор и ведущая мастерской "Искусство быть собой" Даля Бучионите. Листая журналы и вырезая картинки, участники вместе с ведущей поразмышляют о том, что дает ощущение эмоционального подъема и радости в жизни.
Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее