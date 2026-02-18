В музее Рязанова ко Дню защитника отечества пройдет лекция Вячеслава Вербового

В понедельник, 23 февраля, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Герои былых времен" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

"Есть такая профессия — Родину защищать". 55 лет назад эту цитату увековечил фильм "Офицеры" (1971, 6+). В первый год демонстрации его посмотрели 53,4 млн. зрителей, и до сих пор он продолжает завоевывать сердца. Режиссер Владимир Роговой, сценарист Борис Васильев и исполнитель главной роли Георгий Юматов были фронтовиками. Это определило правдивость фильма.

Как неопытному режиссеру доверили снять фильм по заказу министерства обороны? Почему из всех актеров, пробовавшихся на роли главных героев, Роговой выбрал именно Юматова и Ланового? На лекции посетители узнают историю создания легендарной киноленты.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.