В галерее "Заварка" пройдет читка с участием актеров театра "Грань"

В пятницу, 23 января, в 19:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет читка (6+) воспоминаний жителей, соседей и гостей дома Маштакова. Ее представят актеры театра "Грань" Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова.
Гости услышат истории, собранные во время подготовки выставки "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+) и проекта "По соседству". Эти устные рассказы являются важной частью экспозиции "Заварки" — они позволяют узнать о судьбе дома Маштакова. Во время читки раскроются необычные факты, связанные с историей здания, а также подлинные эмоции, чувства и переживания его обитателей.
Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее