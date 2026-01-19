В галерее "Заварка" пройдет читка с участием актеров театра "Грань"

В пятницу, 23 января, в 19:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет читка (6+) воспоминаний жителей, соседей и гостей дома Маштакова. Ее представят актеры театра "Грань" Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова.

Гости услышат истории, собранные во время подготовки выставки "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+) и проекта "По соседству". Эти устные рассказы являются важной частью экспозиции "Заварки" — они позволяют узнать о судьбе дома Маштакова. Во время читки раскроются необычные факты, связанные с историей здания, а также подлинные эмоции, чувства и переживания его обитателей.

Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.