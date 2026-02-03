16+
В СОУНБ откроется выставка к 175-летию Самарской губернии

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 5 февраля, в 16:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке (выставочное пространство отдела редких книг, 1 этаж) откроется книжно-иллюстративная выставка "Созидатели и обыватели" (12+), приуроченная к 175-летию Самарской губернии.

В центре внимания экспозиции — созидательная и благотворительная деятельность выдающихся личностей, вошедших в историю региона, и повседневная жизнь рядовых самарцев во второй половине XIX века.

Выставочный проект призван раскрыть страницы ранней истории Самарской губернии и губернского города Самары, которые находят отражение во фрагментах книжных собраний известных людей, повлиявших на становление нынешнего облика края. Эти уникальные книги некогда были частью домашних библиотек представителей культурной и управленческой элиты губернии. Сейчас они интересны тем, что могут рассказать нам, кем были их хозяева–"созидатели", чем они увлекались, какие профессиональные интересы имели.

Жизнь "обывателей" показана в фотографических и личных поэтических альбомах, популярных периодических изданиях. Кроме того, в экспозиции также представлены книги о государственных деятелях, писателях и поэтах второй половины XIX — начала XX века. Основу выставки составили издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, а также дореволюционные фотографии и художественные открытки из частного собрания самарских коллекционеров Сергея Рудняева и Александра Туманова.

Среди особенно примечательных экспонатов — редчайшие экземпляры изданий П. В. Алабина, С. Т. Аксакова, Н. В. Постникова, фрагменты владельческих собраний семей Вакано/Баредер, К. П. Головкина, С. Е. Пермякова, театральной библиотеки И. П. Новикова, а также книги, принадлежавшие другим именитым самарцам.

"Большой интерес представляют две уникальные акварели из фонда СОУНБ, на которых изображен строящийся пивоваренный завод и Иверский монастырь. Их автором является Ламберт фон Вакано — младший брат "пивного короля" Самары Альфреда фон Вакано. В качестве еще одного из многих любопытных экспонатов можно упомянуть автограф, который оставил писатель Сергей Аксаков самарскому губернатору Константину Гроту", — рассказывает заведующий Центром изучения книжной культуры отдела редких книг Ирина Петровская.

Вход свободный.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

