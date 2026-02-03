В СОУНБ откроется выставка к 175-летию Самарской губернии

В четверг, 5 февраля, в 16:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке (выставочное пространство отдела редких книг, 1 этаж) откроется книжно-иллюстративная выставка "Созидатели и обыватели" (12+), приуроченная к 175-летию Самарской губернии.
В центре внимания экспозиции — созидательная и благотворительная деятельность выдающихся личностей, вошедших в историю региона, и повседневная жизнь рядовых самарцев во второй половине XIX века.
Выставочный проект призван раскрыть страницы ранней истории Самарской губернии и губернского города Самары, которые находят отражение во фрагментах книжных собраний известных людей, повлиявших на становление нынешнего облика края. Эти уникальные книги некогда были частью домашних библиотек представителей культурной и управленческой элиты губернии. Сейчас они интересны тем, что могут рассказать нам, кем были их хозяева–"созидатели", чем они увлекались, какие профессиональные интересы имели.
Жизнь "обывателей" показана в фотографических и личных поэтических альбомах, популярных периодических изданиях. Кроме того, в экспозиции также представлены книги о государственных деятелях, писателях и поэтах второй половины XIX — начала XX века. Основу выставки составили издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, а также дореволюционные фотографии и художественные открытки из частного собрания самарских коллекционеров Сергея Рудняева и Александра Туманова.
Среди особенно примечательных экспонатов — редчайшие экземпляры изданий П. В. Алабина, С. Т. Аксакова, Н. В. Постникова, фрагменты владельческих собраний семей Вакано/Баредер, К. П. Головкина, С. Е. Пермякова, театральной библиотеки И. П. Новикова, а также книги, принадлежавшие другим именитым самарцам.
"Большой интерес представляют две уникальные акварели из фонда СОУНБ, на которых изображен строящийся пивоваренный завод и Иверский монастырь. Их автором является Ламберт фон Вакано — младший брат "пивного короля" Самары Альфреда фон Вакано. В качестве еще одного из многих любопытных экспонатов можно упомянуть автограф, который оставил писатель Сергей Аксаков самарскому губернатору Константину Гроту", — рассказывает заведующий Центром изучения книжной культуры отдела редких книг Ирина Петровская.
Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее