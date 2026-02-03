Самарчанка, упавшая на крыльце "Вива Лэнда", отсудила около 600 тыс. рублей

В Самаре областной суд оставил в силе решение Кировского райсуда по делу о падении на нечищеном крыльце.

Ранее местная жительница спускалась по лестнице главного входа в ТЦ и упала, так как лестница была в снегу. В результате женщина получила травму колена, которую квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

После этого самарчанка обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Ответчиком выступало ООО "Рубин" — собственник здания ТЦ.

"Рубин" в своих доводах указал, что женщина, являющаяся инвалидом, не использовала входную группу с пандусами, хотя и относится к маломобильной категории населения. Суд же в ответ на это отметил, что, хоть владелец здания и должен установить пандусы, но вот сами маломобильные граждане не обязаны ими пользоваться.

Также во время рассмотрения дела собственник здания указал, что у него был договор с ИП на уборку помещений и территории заказчика, и в связи с этим попросил возложить ответственность на подрядчика. Однако этот довод суд тоже не принял.

В итоге ООО "Рубин" обязали выплатить более 581 тыс. руб., в том числе 350 тыс. потерпевшей в счет компенсации морального вреда и штраф 175 тыс. рублей.