Житель Самарской области незаконно нарубил деревья для строительства бани

Кошкинский районный суд Самарской области вынес приговор незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

В феврале 2025 г. лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве. Деревья были нужны ему для строительства бани. Уголовное дело возбудили по ст. 260 УК РФ.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам условно и обязал его возместить ущерб — более 350 тыс. рублей.

Областное минприроды отмечает, что за последние годы один из самых крупных ущербов от незаконной рубки составил 5,7 млн рублей. Его до сих пор возмещает мужчина, который срубил дубы в 2023 г. в Кинельском лесничестве.