Житель Самарской области незаконно нарубил деревья для строительства бани

Кошкинский районный суд Самарской области вынес приговор незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
В феврале 2025 г. лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве. Деревья были нужны ему для строительства бани. Уголовное дело возбудили по ст. 260 УК РФ.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам условно и обязал его возместить ущерб — более 350 тыс. рублей.
Областное минприроды отмечает, что за последние годы один из самых крупных ущербов от незаконной рубки составил 5,7 млн рублей. Его до сих пор возмещает мужчина, который срубил дубы в 2023 г. в Кинельском лесничестве.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.