Суд начал заново рассматривать иск прокуратуры к автовокзалу в Самаре

Суд Волжского района Самарской области начал рассматривать сначала иск прокуратуры к ООО "Вектор". Юрлицо владеет остановочным пунктом на ул. Аврора, 156б в Самаре.
Судя по картотеке суда, причиной рассмотрения дела сначала стало вступление в процесс третьих лиц. Так, кроме представителей надзорных ведомств и регионального минтранса сейчас в процесс привлечены "Балаковская пассажирская автотранспортная компания", ООО "Казанское пассажирское автотранспортное предприятие-1", ООО "Формула-1" и другие перевозчики. В списке третьих лиц значатся не только фирмы, но и ряд индивидуальных предпринимателей.
Напомним, у представителей надзорных ведомств возникали вопросы, связанные с транспортной безопасностью. Сейчас третьим лицом в процессе выступает Ространснадзор по Приволжскому федеральному округу.
Известно, что остановочный пункт (так он значится на картах) не оформлен как автовокзал. И одним из возникших вопросов у ревизоров стала пропускная способность. Дело в том, что для автовокзала регламентированная пропускная способность — от 200 человек, а у данного остановочного пункта она может быть больше. При этом перевозки здесь межрегиональные. Например, транспорт отправляется в Уральск. Надзорные инстанции требовали устранить нарушения.
Следующее заседание по делу назначено на 31 марта.
