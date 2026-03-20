Житель Тольятти отправится в колонию за отказ содержать несовершеннолетнего сына

Тольяттинец приговорен к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‑поселении за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.
После расставания с супругой мужчина игнорировал обязанность содержать ребёнка, несмотря на возбуждённое исполнительное производство.
Правонарушитель скрывался от органов принудительного исполнения, поэтому в отношении него составили протокол по статье за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил наказание в виде обязательных работ, однако должник не приступил к их отбыванию.
По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‑поселении.
Последние комментарии
