Житель Тольятти отправится в колонию за отказ содержать несовершеннолетнего сына

Тольяттинец приговорен к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‑поселении за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

После расставания с супругой мужчина игнорировал обязанность содержать ребёнка, несмотря на возбуждённое исполнительное производство.

Правонарушитель скрывался от органов принудительного исполнения, поэтому в отношении него составили протокол по статье за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил наказание в виде обязательных работ, однако должник не приступил к их отбыванию.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‑поселении.