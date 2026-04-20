Суд вынес приговор контрактнику за взятку и уклонение от обязанностей

Суды Происшествия

Суд вынес приговор контрактнику за взятку и уклонение от обязанностей

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ефрейтор, несущий службу по контракту, осужден за взятку в особо крупном размере и длительное уклонение от обязанностей, сообщает пресс-служба Самарского гарнизонного военного суда.

В сентябре 2024 г. военнослужащий через посредника передал должностному лицу взятку в особо крупном размере с целью обеспечить получение единовременной выплаты за ранение, а также организовать прохождение службы за пределами зоны проведения специальной военной операции.

Дополнительно установлено, что в период с 29 октября 2024 г. по 2 сентября 2025 г. гражданин уклонялся от исполнения служебных обязанностей, не прибыв на службу в установленный срок без уважительных на то причин.

На основании анализа смягчающих обстоятельств и данных о личности виновного суд вынес приговор о назначении наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

