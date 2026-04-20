Суд вынес приговор контрактнику за взятку и уклонение от обязанностей

Ефрейтор, несущий службу по контракту, осужден за взятку в особо крупном размере и длительное уклонение от обязанностей, сообщает пресс-служба Самарского гарнизонного военного суда.

В сентябре 2024 г. военнослужащий через посредника передал должностному лицу взятку в особо крупном размере с целью обеспечить получение единовременной выплаты за ранение, а также организовать прохождение службы за пределами зоны проведения специальной военной операции.

Дополнительно установлено, что в период с 29 октября 2024 г. по 2 сентября 2025 г. гражданин уклонялся от исполнения служебных обязанностей, не прибыв на службу в установленный срок без уважительных на то причин.

На основании анализа смягчающих обстоятельств и данных о личности виновного суд вынес приговор о назначении наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.