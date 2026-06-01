Прокуратура судится с заводом из-за карьера в нацпарке "Самарская Лука"

Прокуратура судится с заводом из-за карьера в нацпарке "Самарская Лука"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский облсуд отменил решение суда первой инстанции по иску Самарской природоохранной прокуратуры к АО "Жигулевский известковый завод".

Прокуратура требовала от завода провести консервацию на месторождении "Липовая поляна" в границах нацпарка "Самарская Лука".

Как установили сотрудники надзорного ведомства, у завода истекла лицензия на добычу карбонатных пород еще 31 декабря 2023 года. Но известковый завод консервацию не провел. В Жигулевское районном суде поддерживающий требования прокуратуры нацпарк вдруг отказался от своих требований, заявив, что его интересы нарушены не были. А дальше суд прекратил производство по делу и даже указал сторонам, что повторное обращение в суд по одним и тем же основаниям не допускается.

Природоохранная прокуратура такое решение обжаловала. Областной суд нашел в решении первого суда разные ошибки и отправил материалы на новое рассмотрение.

Напомним, конфликт длится уже не первый год. Ранее сообщалось, что "Жигулевский известковый завод" не смог вывести свой карьер из нацпарка.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

