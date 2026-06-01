Прокуратура судится с заводом из-за карьера в нацпарке "Самарская Лука"

Самарский облсуд отменил решение суда первой инстанции по иску Самарской природоохранной прокуратуры к АО "Жигулевский известковый завод".
Прокуратура требовала от завода провести консервацию на месторождении "Липовая поляна" в границах нацпарка "Самарская Лука".
Как установили сотрудники надзорного ведомства, у завода истекла лицензия на добычу карбонатных пород еще 31 декабря 2023 года. Но известковый завод консервацию не провел. В Жигулевское районном суде поддерживающий требования прокуратуры нацпарк вдруг отказался от своих требований, заявив, что его интересы нарушены не были. А дальше суд прекратил производство по делу и даже указал сторонам, что повторное обращение в суд по одним и тем же основаниям не допускается.
Природоохранная прокуратура такое решение обжаловала. Областной суд нашел в решении первого суда разные ошибки и отправил материалы на новое рассмотрение.
Напомним, конфликт длится уже не первый год. Ранее сообщалось, что "Жигулевский известковый завод" не смог вывести свой карьер из нацпарка.
