Жигулевский известковый завод не смог вывести свой карьер из нацпарка "Самарская Лука"

Жигулевский известковый завод не сумел вывести свой карьер из национального парка "Самарская Лука", сообщает "Самарское обозрение". Категорически против этого выступило минприроды, предоставив суду новые доказательства нелегитимной работы завода в парке.

В 1978 г. по приказу Министерства промышленности строительных материалов РСФСР земельный участок площадью 35 га был принят от Жигулевского государственного заповедника для расширения карьера известняков и передан ЖИЗу. В 1984 г. утвердили границы нацпарка, отдав ему 69 тыс. га. Но в 2005 г. законом об установлении границ Жигулевска обозначили новые границы нацпарка, куда попала и площадка известкового завода. Владеет ЖИЗ (80,16%) бывший председатель думы Жигулевска Алексей Калиниченко, предприятие специализируется на производстве щебня, извести, минеральных порошков.

В сентябре прошлого года ЖИЗ подал иск к "Самарской Луке", в котором потребовал признать недействительным межевание территории парка и исключить из ее состава часть площадок общей площадью 85,5 га. Первая инстанция арбитража заводу отказала. В апелляции предприятию удалось переломить процесс в свою пользу, суд решил вывести территорию карьера известкового завода из национального парка. Но с таким развитием событий не согласились руководство "Самарской Луки" и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (Росимущество), подав на него кассационные жалобы. Чуть позже кассационную жалобу подало и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, она и стала решающей.

В итоге 3 июня 2019 г. в кассации предыдущее решение отменили, дело направили на новое рассмотрение. Это принципиально ломает ход конфликта, так как теперь в первой инстанции ЖИЗу придется искать аргументы против зафиксированных в Казани обстоятельств.

В своей кассационной жалобе Минприроды РФ указало, что с 2015 г. именно в его ведении находятся нацпарки, включая и "Самарскую Луку". Министерство подчеркнуло, что еще в 1990 г. Жигулевскому известковому заводу поручили создать проект разработки карьера "Богатырь" и предусмотреть в нем его рекультивацию в процессе разработки и закрытие в сроки до 1998 года. При этом завод еще и должен был выделить средства национальному парку для восстановления лесонасаждений на "Самарской Луке" взамен вырубленных лесов на землях карьеров заводов. Ничего этого не случилось. Зато ЖИЗ стал получать все новые лицензии на рекультивацию карьера, которые позволяли по факту продолжать его разработку.

В итоге в новой инстанции Минприроды РФ привлекут к делу как участника, суду поручили проверить доводы ведомства, в том числе установить, входят ли спорные земельные участки в границы территории ФГБУ "НП "Самарская Лука".

С учетом этих обстоятельств шансы ЖИЗа на победу и вывод площадок из нацпарка серьезно сократились, считают эксперты, более того, ситуация может усугубиться. "Завод не выполнил принятые на себя обязательства, не осуществив вынос предприятия за территории нацпарка и не выделив средства парку для восстановления лесонасаждений. И за это существуют определенные меры воздействия. Это нарушение договорных обязательств, за которое предъявят, скорее всего, штраф на предприятие и штраф на должностные лица", — считает юрист Вячеслав Тилежинский.

Более того, претензии к ЖИЗу уже предъявило и областное Росимущество. Ведомство заявило, что земля под ЖИЗом принадлежит РФ, т. к. находится в границах нацпарка. Там также намекнули, что могут потребовать ее возвращения, если она останется в границах "Самарской Луки". "Земельные участки, расположенные на территории НП "Самарская Лука", отчуждению в частную собственность не подлежат и используются в целях, не нарушающих режима, установленного для особо охраняемой природной территории. Что не предусмотрено уставной деятельностью АО "Жигулевский известковый завод" в отношении спорной территории. Следует отметить, что указанными судебными разбирательствами не затронуты вопросы дальнейшей правовой судьбы участков, на которые претендовал ЖИЗ, в части рекультивации и переноса производства", — сообщила и. о. руководителя ТУ Росимущества Самарской области Олеся Грицюк.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области отметило, что если ситуация не изменится, то при самых оптимистичных раскладах завод проработает до конца 2023 года.

Сейчас Жигулевский известковый завод ведет горнотехническую рекультивацию в соответствии с техусловиями, выданными ему нацпарком по лицензии от декабря 2010 года. Рекультивация ведется в соответствии с рабочим проектом "Закрытие карьера "Богатырь". "С учетом того, что карьер находится в границах ООПТ федерального значения без вывода территории месторождения за границы национального парка "Самарская Лука", продолжение работ после окончания срока действия лицензии невозможно", — заявил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

Пока у ЖИЗа есть право пользования недрами месторождения карбонатных пород "Липовая Поляна" в границах Жигулевска до 31 декабря 2023 года. Согласно данному документу, ЖИЗ может проводить горнотехническую рекультивацию карьера "Богатырь" с добычей карбонатных пород на месторождении. Следующий этап — биологический, когда после выемки породы производятся работы по формированию корнеобитаемого слоя и высадке саженцев деревьев и кустарников. Судя по всему, до него завод так и не дошел — согласно данным спутниковой карты Google, обновленной как минимум в прошлом году, видно, что на отработанной части карьера почти нет растительности.

Эксперты отмечают, что если ЖИЗ не выйдет за пределы нацпарка, то он может не доработать даже оставшиеся по лицензии 4,5 года. Причем площадь территории, на которой завод сможет вести работу, будет ежегодно уменьшаться, так как провести всю рекультивацию непосредственно перед уходом с площадки предприятие никак не сможет.