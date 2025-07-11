Группа компаний "Полипласт" представила свой стенд, где была продемонстрирована продукция заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб"

За четыре дня работы выставки была реализована насыщенная деловая программа, включавшая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнёрами, представителями власти. Стенд посетило около 8 тысяч человек.
Стенд привлёк внимание и высокопоставленных лиц, в числе которых Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Особый интерес у посетителей выставки вызвала интерактивная зона с возможностью сыграть в хоккей. Развитие спорта в регионе присутствия — одно из социальных обязательств, которые взяло на себя руководство "Полипласт".
В рамках ИННОПРОМ были подписаны два важных соглашения, касающихся социально-экономического развития Первоуральска, между Главой Свердловской области Денисом Паслером, Главой Первоуральска Игорем Кабцом и Председателем Совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. Соглашения направлены на развитие экологии, образования и здравоохранение, а также на создание комфортной городской среды.
"Участие в ИННОПРОМ-2025 стало для нас знаковым событием, подтвердившим правильность выбранного курса развития компании. Подписанные в рамках форума соглашения являются продолжением нашей долгосрочной программы развития региона. Мы продолжаем лучшие традиции, стремимся не только сохранить лидирующие позиции, но и приумножить достижения, которыми по праву гордится город Первоуральск" — подчеркнул Александр Шамсутдинов.
Помимо этого, предприятие было удостоено сразу двух престижных наград: премии имени Черепановых за разработку инновационного продукта "Полихромзоль" и премии "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее предприятие-экспортёр в сфере промышленного производства".
Успех участия в выставке подтверждает высокий уровень развития предприятий группы компаний "Полипласт", их значительный вклад в технологическое развитие страны и социально-экономическое благополучие региона.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё