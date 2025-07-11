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Экономика и бизнес

Группа компаний "Полипласт" представила свой стенд, где была продемонстрирована продукция заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб"

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За четыре дня работы выставки была реализована насыщенная деловая программа, включавшая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнёрами, представителями власти. Стенд посетило около 8 тысяч человек.

Фото: Ирина Борисенко

Стенд привлёк внимание и высокопоставленных лиц, в числе которых Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Особый интерес у посетителей выставки вызвала интерактивная зона с возможностью сыграть в хоккей. Развитие спорта в регионе присутствия — одно из социальных обязательств, которые взяло на себя руководство "Полипласт".

В рамках ИННОПРОМ были подписаны два важных соглашения, касающихся социально-экономического развития Первоуральска, между Главой Свердловской области Денисом Паслером, Главой Первоуральска Игорем Кабцом и Председателем Совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. Соглашения направлены на развитие экологии, образования и здравоохранение, а также на создание комфортной городской среды.

"Участие в ИННОПРОМ-2025 стало для нас знаковым событием, подтвердившим правильность выбранного курса развития компании. Подписанные в рамках форума соглашения являются продолжением нашей долгосрочной программы развития региона. Мы продолжаем лучшие традиции, стремимся не только сохранить лидирующие позиции, но и приумножить достижения, которыми по праву гордится город Первоуральск" — подчеркнул Александр Шамсутдинов.

Помимо этого, предприятие было удостоено сразу двух престижных наград: премии имени Черепановых за разработку инновационного продукта "Полихромзоль" и премии "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее предприятие-экспортёр в сфере промышленного производства".

Успех участия в выставке подтверждает высокий уровень развития предприятий группы компаний "Полипласт", их значительный вклад в технологическое развитие страны и социально-экономическое благополучие региона.

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