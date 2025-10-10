T2 договорилась с YADRO и ОМП о запуске отечественных решений в рознице

T2, российский оператор мобильной связи, российская технологическая компания YADRO и "Открытая мобильная платформа" договорились о поставках планшетов KVADRA_T под управлением ОС "Аврора". Технологическое решение позволяет решать задачи по сверке биометрических данных. Это критически важно для реализации требований законодательства при идентификации иностранных граждан для продажи SIM-карт.

Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве на международном финансовом форуме "Финополис-2025" подписали Т2 и компания YADRO (входит в "ИКС Холдинг"). Его логично дополняет меморандум Т2 и "Открытой мобильной платформы" о взаимодействии по интеграции, тестированию и расширению технических возможностей ОС "Аврора".

Планшеты KVADRA_T под управлением ОС "Аврора" станут ключевым инструментом для реализации стратегических целей T2 в области цифровой трансформации телекоммуникационных услуг. Устройства позволяют сверять биометрические данные там, где нет возможности использовать более массивное устройство — биотерминал. Планшеты оптимально подходят для локальной и экспресс-розницы, подключения клиентов во время выездных продаж.

Планшет под управлением ОС "Аврора" позволяет в том числе выполнять требования законодательства в части идентификации иностранных граждан при продаже SIM-карт. Он помогает проводить биометрическую верификацию сведений: передавать в ЕБС данные пользователя и сравнивать их с хранящимися там образцами. В случае совпадения сведений по биометрии модуль разрешает продажу. При отрицательном ответе от ЕБС продажа SIM-карты блокируется, и клиенту указывают на необходимость сдать биометрические данные.

Проект подтверждает успешность политики импортозамещения в телекоммуникационном секторе и способность российских производителей создавать конкурентоспособные решения для крупных корпоративных заказчиков.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Биометрические технологии активно проникают в повседневную жизнь пользователей, для нас они решают важнейшую задачу по подключениям клиентов. Они гарантируют прозрачность, качество регистраций и безопасность продаж. Новые правила по подключениям иностранных граждан стали настоящим вызовом для отрасли, но мы справились. В том числе благодаря надежным отечественным решениям, которые за короткий срок достигли технологической зрелости и соответствуют высоким требованиям телеком-индустрии. Решения YADRO и "Открытой мобильной платформы" помогают нам проводить подключения по самым высоким отраслевым стандартам, при этом сделать процесс максимально комфортным и быстрым для клиента, как и диктует цифровой образ жизни".

Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA (ООО "Ядро Клиентские системы"):

"Данное партнерство отражает лидирующие позиции KVADRA в корпоративном сегменте и подтверждает успешность курса на импортозамещение в телекоммуникационной отрасли. Мы рассматриваем Т2 как стратегического технологического партнера и готовы поддержать цифровую трансформацию телеком-сектора отечественными решениями. Наша инженерная команда и полный контроль над технологическим стеком позволяют нам создавать комплексные решения, адаптированные под специфические потребности телекоммуникационных операторов".

Павел Эйгес, генеральный директор ООО "Открытая мобильная платформа":

"Многолетний опыт работы "Авроры" в организациях с критической ИТ-инфраструктурой позволяет успешно развивать отечественные продукты в такой важной сфере, как биометрия. Благодаря сотрудничеству с одним из крупнейших операторов мобильной связи T2 и технологической компанией YADRO мы предлагаем качественное решение в рамках создания независимой цифровой инфраструктуры страны".

Сотрудничество Т2 и YADRO началось в 2023 году с поставок ноутбуков KVADRA для нужд оператора. Успешный опыт работы с отечественными устройствами в различных направлениях деятельности компании свидетельствует о глобальном доверии Т2 к технологическим решениям KVADRA. В рамках текущего сотрудничества KVADRA также поставит T2 6 000 отечественных ноутбуков после победы в открытом конкурентном тендере, первая партия из 600 устройств уже отгружена.

ОС "Аврора" — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании "Открытая мобильная платформа". Она предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. ОС "Аврора" отличают современный интерфейс, сертификация ФСТЭК (А4/УД4) и ФСБ России (АК3/КС3). Система используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный удаленный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.