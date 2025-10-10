16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
T2 договорилась с YADRO и ОМП о запуске отечественных решений в рознице Beeline Cloud представил решение для миграции и эксплуатации "1С" в защищенном облаке Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта Самарцы оказались главными поклонниками винтажных телефонов в ПФО

Транспорт и связь Экономика и бизнес

T2 договорилась с YADRO и ОМП о запуске отечественных решений в рознице

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, российская технологическая компания YADRO и "Открытая мобильная платформа" договорились о поставках планшетов KVADRA_T под управлением ОС "Аврора". Технологическое решение позволяет решать задачи по сверке биометрических данных. Это критически важно для реализации требований законодательства при идентификации иностранных граждан для продажи SIM-карт.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве на международном финансовом форуме "Финополис-2025" подписали Т2 и компания YADRO (входит в "ИКС Холдинг"). Его логично дополняет меморандум Т2 и "Открытой мобильной платформы" о взаимодействии по интеграции, тестированию и расширению технических возможностей ОС "Аврора".

Планшеты KVADRA_T под управлением ОС "Аврора" станут ключевым инструментом для реализации стратегических целей T2 в области цифровой трансформации телекоммуникационных услуг. Устройства позволяют сверять биометрические данные там, где нет возможности использовать более массивное устройство — биотерминал. Планшеты оптимально подходят для локальной и экспресс-розницы, подключения клиентов во время выездных продаж.

Планшет под управлением ОС "Аврора" позволяет в том числе выполнять требования законодательства в части идентификации иностранных граждан при продаже SIM-карт. Он помогает проводить биометрическую верификацию сведений: передавать в ЕБС данные пользователя и сравнивать их с хранящимися там образцами. В случае совпадения сведений по биометрии модуль разрешает продажу. При отрицательном ответе от ЕБС продажа SIM-карты блокируется, и клиенту указывают на необходимость сдать биометрические данные.

Проект подтверждает успешность политики импортозамещения в телекоммуникационном секторе и способность российских производителей создавать конкурентоспособные решения для крупных корпоративных заказчиков.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Биометрические технологии активно проникают в повседневную жизнь пользователей, для нас они решают важнейшую задачу по подключениям клиентов. Они гарантируют прозрачность, качество регистраций и безопасность продаж. Новые правила по подключениям иностранных граждан стали настоящим вызовом для отрасли, но мы справились. В том числе благодаря надежным отечественным решениям, которые за короткий срок достигли технологической зрелости и соответствуют высоким требованиям телеком-индустрии. Решения YADRO и "Открытой мобильной платформы" помогают нам проводить подключения по самым высоким отраслевым стандартам, при этом сделать процесс максимально комфортным и быстрым для клиента, как и диктует цифровой образ жизни".

Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA (ООО "Ядро Клиентские системы"):

"Данное партнерство отражает лидирующие позиции KVADRA в корпоративном сегменте и подтверждает успешность курса на импортозамещение в телекоммуникационной отрасли. Мы рассматриваем Т2 как стратегического технологического партнера и готовы поддержать цифровую трансформацию телеком-сектора отечественными решениями. Наша инженерная команда и полный контроль над технологическим стеком позволяют нам создавать комплексные решения, адаптированные под специфические потребности телекоммуникационных операторов".

Павел Эйгес, генеральный директор ООО "Открытая мобильная платформа":

"Многолетний опыт работы "Авроры" в организациях с критической ИТ-инфраструктурой позволяет успешно развивать отечественные продукты в такой важной сфере, как биометрия. Благодаря сотрудничеству с одним из крупнейших операторов мобильной связи T2 и технологической компанией YADRO мы предлагаем качественное решение в рамках создания независимой цифровой инфраструктуры страны".

Сотрудничество Т2 и YADRO началось в 2023 году с поставок ноутбуков KVADRA для нужд оператора. Успешный опыт работы с отечественными устройствами в различных направлениях деятельности компании свидетельствует о глобальном доверии Т2 к технологическим решениям KVADRA. В рамках текущего сотрудничества KVADRA также поставит T2 6 000 отечественных ноутбуков после победы в открытом конкурентном тендере, первая партия из 600 устройств уже отгружена.

ОС "Аврора" — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании "Открытая мобильная платформа". Она предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. ОС "Аврора" отличают современный интерфейс, сертификация ФСТЭК (А4/УД4) и ФСБ России (АК3/КС3). Система используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный удаленный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2