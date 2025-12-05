16+
ИТ Транспорт и связь

Молодые ИТ-специалисты разделили приз в 1,2 млн рублей на хакатоне в Москве

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
28 ноября в Москве состоялся финал хакатона для ИТ-специалистов в рамках конференции Импульс T1 при поддержке 27 экспертов и наставников из профильных ИТ-компаний, среди которых Т1, X5 Tech, Университет Иннополис и другие. Мероприятие завершило серию хакатонов, прошедших в четырех городах России. В соревнованиях приняли участие более 500 студентов из 152 команд. Общий призовой фонд серии хакатонов составил 3,8 млн рублей, среди которых 1,2 млн рублей разделили между собой команды-победители из Москвы.

Фото: предоставлено Холдингом Т1

Участники работали над двумя кейсами — VibeCode Jam и Self-Deploy. В первом кейсе перед студентами стояла задача создать ИИ-платформу для прохождения технических собеседований с виртуальным интервьюером. Система должна фиксировать метрики кандидата, защищать от читерства и формировать отчеты. В рамках второго задания участники разрабатывали интеллектуальный скрипт, полностью автоматизирующий процесс создания CI/CD-пайплайнов — цепочки шагов, через которую проходит программный код от момента написания до запуска в рабочей среде.

Лучшее решение кейса VibeCode Jam представили студенты МИСиС: Алексей Кошелев, Кирилл Вериялов и Альберт Храмов. Второе место также заняла команда МИСиС в составе Тимура Хамидуллина, Аслана Халибекова, Артура Аракеляна и Даниила Ананьева. Третье место получили учащиеся УГНТУ — Владислав Часовских, Артур Аккужин, Дмитрий Тельянов и Мансур Давлятянов.

Победитель направления, студент МИСиС Кошелев Алексей, поделился своими эмоциями:

"Уникальность нашего решения — в бесшовном соединении полноценной среды разработки (IDE) и адаптивного ИИ. Мы не просто сделали чат-бот, а создали систему с безопасной Docker-песочницей и защитой от списывания, которая экономит до 50% времени рекрутеров. Хакатон в рамках Импульса Т1 дал нам возможность протестировать гипотезы в экстремально сжатые сроки и получить фидбек от экспертов. Этот опыт показал, как быстро мы можем собирать сложные архитектурные решения. Мы планируем развивать платформу, чтобы сделать технический найм полностью объективным и прозрачным".

Во втором кейсе — Self-Deploy — лучшим признано решение команды, которую представили студенты из разных вузов: Марк Егоров (МГТУ им. Баумана), Мухаммаджон Хасанов (РАНХиГС) и Софья Панова (РЭУ им. Плеханова). Второе место заняла команда МТУСИ: Кирилл Бородин, Василий Кудрявцев, Катерина Юношева, Вера Петросян и Александр Мокин. Третье место получили студенты МИСиС — Василий Тарасов, Евгений Гуров, Егор Тарасов и Михаил Кайгородцев из МГПУ.

О своих впечатлениях рассказал победитель кейса Марк Егоров, студент МГТУ имени Н. Э. Баумана:

"Мы создали инструмент, который понимает проект и автоматически строит под него CI/CD-пайплайн. Для разработчиков это как маленькая победа над вечной борьбой с YAML — просто нажимаешь на кнопку и говоришь: "работай!". Хакатон от Т1 стал отличным поводом проверить себя и увидеть, как наша идея оживает, за что огромное спасибо организаторам! Очень хочется продолжить развитие проекта. Отдельно удивила моя собственная стрессоустойчивость и то, насколько продуктивно можно работать в таких условиях и с крайне сжатыми сроками".

"Импульс Т1" — это серия ежегодных отраслевых конференций, организованная ИТ-холдингом Т1. За все время проведения мероприятий, хакатоны стали важной частью форума и незаменимой площадкой для обмена между студентами личным опытом и поиска нестандартных решений.

