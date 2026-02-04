ИТ-холдинг Т1 и Ижевский государственный технический университет будут вместе готовить программных инженеров и разработчиков ИТ-систем

ИТ-холдинг Т1 и Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова (ИжГТУ) расширяют сотрудничество в сфере подготовки ИТ-специалистов. Соглашение направлено на развитие образовательных программ и совместных проектов для студентов.

Сейчас ИТ-отрасль остро нуждается в специалистах с практическим опытом. Чаще всего компании сталкиваются с дефицитом разработчиков: 47% хотели бы увеличить число таких сотрудников. ИТ-компании и вузы отвечают на этот вызов усилением практической составляющей ИТ-образования, обеспечивая при этом полный цикл работы с молодыми специалистами — от профориентации до формирования экспертов уровня middle+.

ИжГТУ и Т1 расширяют поддержку стажировок и совместных проектов, внедряя востребованные технологии в учебный процесс. Например, холдинг предоставляет университету доступ к платформе для разработки ПО "Сфера", системе корпоративных коммуникаций DION и решению для работы с задачами в области электроники и микроэлектроники "Таумерикс". Такая практика позволяет студентам получать опыт работы с современными ИТ-системами и в дальнейшем эффективно работать в компаниях реального сектора экономики.

В 2026 году Т1 и ИжГТУ продолжат совместно развивать образовательные программы: формировать учебные планы для студентов по ИТ-специальностям и готовить материалы для отдельных дисциплин, включая "Основы экономики и управления программной инженерии" и "Управление разработкой информационных систем".

"Сотрудничество ИТ-компаний и вузов открывает новые возможности для обучения студентов. Это формат совместной работы, где университет сохраняет свою ключевую роль в подготовке специалистов, а бизнес подключает прикладную экспертизу. Студенты получают больше практического опыта и понятную траекторию входа в профессию, а компании — выпускников, которые лучше понимают реальные задачи команд и быстрее включаются в работу", — отметила Ксения Румбешт, директор департамента корпоративного обучения и развития талантов ИТ-холдинга Т1, руководитель Т1 Цифровая Академия.

"Современное ИТ-образование — это не только теория. Оно не даст результатов без практической экспертизы. Мы рады сотрудничать с ИТ-холдингом Т1, который помогает нашим студентам овладевать ключевыми навыками в области разработки ПО, ИИ и работы с большими данными. Это позволит им стать квалифицированными специалистами и успешно встраиваться в профессиональную среду. Студенты, получившие практический опыт и знания в актуальных технологиях, будут лучше подготовлены к требованиям рынка и смогут эффективно решать задачи, стоящие перед современными компаниями в сфере информационных технологий", — сказал Михаил Писарев, исполняющий обязанности ректора ИжГТУ.