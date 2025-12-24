Страховой Дом ВСК провел исследование об отношении россиян к искусственному интеллекту: 57% россиян опасаются, что ИИ "подсидит" их на работе

В Страховом Доме ВСК провели собственное исследование, чтобы оценить отношение россиян к ИИ и уровень проникновения технологии в повседневную жизнь. Как выяснилось, россияне предпочитают отечественные ИИ-сервисы, а самая распространенная причина обращений к нейросетям — быстрый поиск информации.
По оценкам Страхового Дома ВСК, отечественные сервисы на базе технологии искусственного интеллекта самые востребованные — им доверяет 68% россиян. 38% выбирают популярный международный чат-бот, еще 9,7% — его китайский аналог.
В компании выяснили, для чего и как часто россияне обращаются к нейросетям (можно было выбрать несколько вариантов ответа):
- 34% используют ИИ только для быстрого поиска информации в Интернете
- 23% обращаются к ИИ только в самом крайнем случае, т. к. не до конца понимают, как все работает
- 17% общаются с чат-ботами ИИ по разным вопросам, в том числе на конфиденциальные темы (медицинские или личные)
- 17% признаются, что часто используют ИИ для совета по любому поводу, т. к. это очень удобно
- 14% считают, что с ИИ общаться намного комфортнее, чем с людьми
- 14% опасаются ИИ, т. к. считают, что технология скоро заменит живое общение
При использовании искусственного интеллекта 51% респондентов периодически делают самостоятельный факт-чекинг информации, полученной через чат-бот. 28% опрошенных всегда перепроверяют информацию от нейросетей. Почти каждый пятый россиянин (21%) признается в полном доверии технологии и никогда ничего за ИИ не проверяет.
Один из главных страхов россиян заключается в том, что ИИ сможет заменить их на работе — в этом признались 57% респондентов. И только 30% полностью уверены в обратном — технология не заменит человека. В то же время минимум 53% россиян прибегают к помощи искусственного интеллекта в рабочее время (35% делают это в открытую, а 19% скрывают этот факт от начальства).
В том, что ИИ не заменит общения с живым человеком, уверены 41% россиян. Больше всего это характерно для жителей Самары (67%), Воронежа (60%), Нижнего Новгорода (53%). Склонны отказаться от взаимодействия с другими людьми в пользу нейросетей пермяки (33%), краснодарцы (30%), екатеринбуржцы (29%) и москвичи (26%).
Предоставленные данные включают вторую часть масштабного исследования ВСК об отношении россиян к ИИ. Опрос проводился среди более 1000 респондентов в России и городах-миллионниках.
