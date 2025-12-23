От рутины до брейншторминга: девять из десяти российских юристов используют ИИ

Большинство юристов (88%) уже активно используют ИИ в своей практике. Более половины опрошенных (63%) отмечают значительное повышение индивидуальной производительности благодаря внедрению технологий.

Технологическая платформа Авито совместно с Право.ru провели исследование, посвященное ключевым трендам использования искусственного интеллекта (ИИ) в юридической практике.

Результаты опроса, в котором приняли участие более 500 юристов из цифровых компаний и юридических фирм, подтверждают растущую роль ИИ в этой сфере.

Среди задач, которые юристы доверяют нейросетям, выделяются первичный анализ информации (57%), генерация идей (53%), подготовка черновиков юридических заключений (48%), а также составление и проверка стандартных документов и договоров (39%). Кроме того, ряд юристов применяют ИИ для анализа нетипичной судебной практики и решения маркетинговых задач — подготовка стратегии, разработка креативов и текстов.

"Мы в Авито уделяем большое внимание управлению юридическими процессами. Для решения стратегических задач мы создали в нашей функции отдельный юнит — Legal Ops, команда которого лидирует проекты по регламентации, автоматизации и оптимизации процессов. Мы активно тестируем внутренний ИИ-ассистент Авито, построенный на собственных больших языковых моделях и развернутый в контуре компании. Он помогает не только в анализе больших объемов юридических данных, но и в структурировании документов. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить защищенность данных и не передавать их во внешние сторонние сервисы", — отмечает Александр Смирнов, управляющий директор по юридическим вопросам Авито.

Наиболее популярными инструментами среди юристов стали ChatGPT (47%), DeepSeek (39%), Gemini (38%), Яндекс GPT (19%) и GigaChat (9%). Каждый четвертый опрошенный (23%) использует специализированные юридические ИИ-сервисы. Еще ряд юристов используют такие платформы, как Perplexity и Claude. Доступ к ИИ чаще всего осуществляется через бесплатную версию (64%), а платные подписки за свой счет используют 43% юристов. Корпоративный доступ или лицензии обеспечивают четверть компаний.

Некоторые юристы отмечают, что пока существует несколько ключевых барьеров, которые препятствуют более активному внедрению ИИ в практику. Наиболее важными из них являются: опасение получить недостоверную информацию (84%), необходимость тщательной проверки каждого результата (80%), отсутствие уверенности в сохранности конфиденциальных данных при использовании внешних инструментов (77%), а также технические и организационные препятствия (34%). Кроме того, наблюдается сопротивление сотрудников к новым технологиям (25%) и высокая стоимость внедрения и эксплуатации ИИ (22%).

Наиболее безопасными сценариями использования ИИ респонденты считают автоматизацию рутинных задач (78%), брейншторминг (67%) и оптимизацию внутренних процессов (59%).

Интересно, что 13% компаний уже активно используют корпоративные ИИ-решения, собственную разработку, для юридических задач, а 28% находятся на стадии тестирования. 31% компаний планируют внедрение ИИ-решений в ближайшие 1–2 года.

"ИИ-уже стал реальностью в работе юристов. Более 30% руководителей юр. функций заявляют об использовании ИИ в ежедневной практике. Многие компании разрабатывают собственные системы для использования внутри компании и защиты данных или адаптируют имеющиеся на рынке аналоги. Будущее развитие рынка неразрывно связано с технологическим прогрессом: адаптироваться к вызовам будут способны только те компании и специалисты, которые смогут использовать ИИ в качестве эффективного помощника", — отмечает Алексей Отраднов, коммерческий директор, Право.ru.

Большинство юристов (75%) уверены, что в течение следующих 3–5 лет ИИ станет стандартным инструментом в их работе, при этом изменения в профессии будут умеренными. 45% респондентов убеждены, что ИИ будет лишь помощником и не заменит юриста. Возможность полной автоматизации профессии в следующие 10–15 лет допускают лишь 3% опрошенных.